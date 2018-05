Unfallflucht am Ehinger Friedhof

Einen hohen Schaden hinterließ ein Unbekannter auf einem Parkplatz in Ehingen. Am Dienstag zwischen 9 Uhr und 11.45 Uhr fuhr ein Unbekannter, vermutlich beim Rangieren, gegen zwei Autos auf dem Parkplatz beim Friedhof.

An einem weißen Mazda wurde die Stoßstange und die Heckklappe stark beschädigt. An einem silbernen Opel wurde der Radlauf eingedrückt. Der Unfallfahrer fuhr weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern.

Ein Zeuge berichtete den Ermittlern, dass er Krach aus Richtung des Parkplatzes gehört hat. Er schaute in die Richtung und sah einen roten Kleinwagen vom Parkplatz fahren. Diesen Kleinwagen sucht nun die Polizei in Ehingen.