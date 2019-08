Unfall mit Mercedes: 18-Jähriger richtet hohen Schaden an

Hohen Schaden hat ein junger Fahrer am frühen Sonntag in Ehingen verursacht. Der 18-Jährige fuhr gegen 2 Uhr mit einem Mercedes durch die Albert-Einstein-Straße. Er bog nach links in die Röntgenstraße. Dabei beschleunigte er zu stark. Dadurch verlor er die Kontrolle über den Wagen. Das Auto brach durch einen Zaun. Der junge Mann und seine Beifahrerin blieben zum Glück unverletzt. Das Auto war aber stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 22 000 Euro.