Unberechenbarer Gegner zu Gast bei der TSG

Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ehingen erwarten am Samstag, 1. Februar, den HC Lustenau. Anwurf in der Längenfeldhalle ist um 18 Uhr. Geht man nach der Tabelle, sind die Gäste aus Österreich Favorit. Der Landesliga-Absteiger aus Lustenau hat sieben seiner zwölf Spiele gewonnen, erst drei Niederlagen einstecken müssen und belegt den dritten Tabellenplatz, während der Bezirksklasse-Aufsteiger aus Ehingen auf Rang acht am unteren Ende des Tabellenmittelfelds zu finden ist. Allerdings ist die TSG alles andere als chancenlos – zum einen hat das Team des Trainerduos Jürgen Prang/Heinz Binnig bereits im Hinrundenspiel im Dezember in Lustenau dem Gegner getrotzt und beim 19:19-Unentschieden gepunktet, zum anderen zeigen österreichische Mannschaften auswärts oft ein anderes Gesicht als in Heimspielen. So verlor der Tabellendritte Lustenau vor zwei Wochen überraschend beim Tabellenvorletzten SG Ulm & Wiblingen 28:31; dabei waren die Gäste aus Vorarlberg in der ersten Halbzeit aus der Spur, nach dem frühen 0:5 wuchs Lustenaus Rückstand danach sogar bis auf acht Tore an (3:11) – es erwies sich als eine zu große Hypothek, um die Begegnung noch zu drehen. Am vergangenen Wochenende rehabilitierte sich der HCL mit einem deutlichen Sieg zu Hause gegen den Tabellennachbarn Ludwigsfeld (32:19). Auch die TSG Ehingen war am zurückliegenden Spieltag erfolgreich, 19:17 setzte sich der Tabellenachte bei der fünftplatzierten HSG Lonsee-Amstetten durch und schloss damit zu den vor ihm platzierten Teams auf. Mit einem weiteren Erfolg hat die TSG Ehingen die Chance, zumindest eine weitere Mannschaft in der Tabelle hinter sich zu lassen.