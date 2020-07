Ein Unbekannter hat am Montag in Ehingen die Beifahrertür eines Autos zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, habe der Vorfall zwischen 14 und 14.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße stattgefunden.

Vierstelliger Schaden

Erst zu Hause bemerkte der 65-Jährige den Schaden an seinem Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.