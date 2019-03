Unbekannter rammt Auto und flüchtet

Ein Unbekannter hat in Ehingen am Donnerstag hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 37-Jährige ihr Auto gegen 11.45 Uhr in der Adolffstraße. 30 Minuten später kam sie zurück. Sie bemerkte frische Schäden auf der linken Seite ihres Seats.

Ein Unbekannter war gegen ihr Auto gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, war der Unbekannte geflüchtet. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten vom Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.