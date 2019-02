Unbekannter klaut Laptoptasche und einen Schuh

Ein Unbekannter hat in Ehingen am Mittwoch eine Laptoptasche und einen Schuh gestohlen. Zwischen 4 und 7 Uhr stand ein Fahrzeug in der Hauptstraße. Ein Unbekannter ging zu dem schwarzen Mercedes Kombi. Er öffnete den Kofferraum. Der Täter fand eine Laptoptasche und den rechten Schuh eines Schuhpaares. Er nahm die Sachen als Beute und flüchtete.

Die Beamten der Ehinger Polizei (07391/5880) nahmen die Ermittlungen auf und sicherten Spuren. Bis auf den Kofferraum blieb das Innere des Autos unberührt. Wie der Einbrecher den Kofferraum öffnete ist bislang unklar.