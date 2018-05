Unbekannter flüchtet nach Unfall

In der Nacht zum Dienstag ist in Ehingen ein Unbekannter mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Die Spuren des Unfalls wurden am Dienstag gegen 6.30 Uhr festgestellt. Ein Unbekannter war in der Nacht auf der Spitalstraße in Richtung Biberacher Straße gefahren.

Im Bereich der Bushaltestelle kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr über den Gehweg an der Kreuzung zur Hopfenhausstraße und prallte gegen einen Zaun. Dadurch wurde der Zaun eingedrückt und eine Hecke beschädigt. Ein Verkehrszeichen und eine Hinweistafel im Bereich des Zauns fuhr der Unbekannte um. Dadurch wurde auch das Kopfsteinpflaster beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei in Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Ehingen (Telefon 07391/5880) zu melden.