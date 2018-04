Unbekannter bricht in Bauwagen ein

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch und Donnerstag in Dettingen nach Beute gesucht. Am Donnerstagnachmittag sah ein Zeuge die Spuren an dem Bauwagen im Gewann Ried. Ein Unbekannter hatte die Tür aufgebrochen und war so in das Innere gekommen. Dort suchte er nach Brauchbarem.

Der Einbrecher erbeutete eine Videokamera und Geld. Damit flüchtete er. Seine Spuren ließ der Unbekannte an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) erste Hinweise auf den Täter.