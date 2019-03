Unbekannte schlagen an fünf Autos die Scheiben ein

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ehingen mehrere Fahrzeuge beschädigt. In der Otto-Hahn-Straße schlugen Unbekannte zwischen 21 und 6.30 Uhr an fünf Fahrzeugen die Seiten- und Heckscheiben ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf zirka 2000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Ehingen (Tel: 07391/5880) haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nun die Täter.

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt, rät die Polizei. In diesem Fall solle man Anzeige erstatten, aber keinesfalls selbst eingreifen. Denn Gewalt gegen Sachen könne leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren.