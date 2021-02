Unbekannte randalieren in Ehinger Tiefgarage

Rund 1500 Euro Schaden haben am Wochenende Unbekannte in Ehingen verursacht. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen waren die Täter in einer Tiefgarage am Sternplatz. Dort rissen sie Leitungen und Schilder weg.

Polizei ermittelt

Die Ehinger Polizei (Telefonnummer 07391/5880) hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1500 Euro.