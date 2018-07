Unbekannte Flüssigkeit im Abwasserschacht

Unbekannte haben am Donnerstag in Ehingen eine unbekannte Flüssigkeit entsorgt. Gegen 19.30 Uhr meldete eine Zeugin einen stechenden Geruch beim Friedhof in Ehingen. Dieser komme aus einem Abwasserschacht am Eingang zum Friedhof. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Unbekannte im Laufe des Donnerstags eine unbekannte Flüssigkeit in den Abwasserschacht schütteten.

Möglicherweise handelt es sich um braunen oder schwarzen Lack. Weil die Gefahr einer Gewässerverunreinigung bestand, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Diese konnte wegen der geringen Menge der unbekannten Flüssigkeit aber Entwarnung geben. Die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) ist jetzt auf der Suche nach dem Müllsünder.

Umweltschutz sei Aufgabe jedes einzelnen und gehe auch jeden an. Die Polizei jedenfalls leiste mit ihren Ermittlungen ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt, teilt sie mit. Wer die Umwelt schädigt und eine Strafe oder ein Bußgeld bezahlen muss, werde sich reiflich überlegen, ob er sich einen weiteren Fehltritt leisten will.