Unbekannte entsorgen rund 40 Reifen im Wald

Die Polizei sucht dringend den Verursacher einer Müllablage im Wald. Im Laufe des Mittwochabends muss jemand im Wald bei Ehingen, nahe der Deponie Litzholz, Altreifen entsorgt haben. Gut 40 Reifen unterschiedlicher Größen fanden die Beamten dort. Jetzt suchen die Ermittler den, der die Reifen dort unerlaubt entsorgt hat. Den erwartet eine Anzeige.

Zeugen überführen Müllsünder

Dank eines Zeugen konnte die Polizei am Mittwoch bei Blaubeuren Müllsünder ermitteln. Der Zeuge hatte am Vormittag einen Audi beobachtet, der an der Blaubeurer Steige auf einen Parkplatz fuhr. Die Fahrerin warf einen Beutel in den Graben und der Wagen fuhr weiter. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die fand den Beutel, in dem sich leere Flaschen befanden, und nahm ihn mit zur Entsorgung. Die Polizisten ermittelten auch die Fahrerin. Die 45-Jährige sieht jetzt einer Anzeige entgegen.