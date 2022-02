Unbekannte brechen in Geschäft ein

In der Nacht zum Dienstag waren Einbrecher in Ehingen unterwegs. Zwischen 20 und 4 Uhr waren die Unbekannten in der Buchhalde. Sie gingen zu einem Geschäft und schlugen ein Fenster ein. Im Innern suchten sie überall nach Brauchbarem.

Zigaretten und Bargeld erbeutet

Zigaretten und Bargeld nahmen sie. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute. Ihre Spuren blieben an dem Tatort zurück.

Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern der Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) erste Hinweise auf die Unbekannten.