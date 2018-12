Unbeeindruckt vom Paukenschlag der Dragons

Zum Abschluss des Doppelspieltages in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA ist das Team Ehingen Urspring am Montag, 17. Dezember, 19.30 Uhr, bei den Artland Dragons zu Gast. Der Aufsteiger aus Quakenbrück sorgte am vergangenen Freitag für einen Paukenschlag mit dem Sieg beim bis dahin noch ungeschlagenen Spitzenreiter Chemnitz.

Steeples-Trainer Domenik Reinboth, dessen Mannschaft am Freitag zu Hause gegen Hagen knapp verlor, nahm den 84:75-Coup der Artland Dragons in Chemnitz zur Kenntnis, schien aber nicht sonderlich beeindruckt zu sein. „Die Chemnitzer hatten immer mal wieder knappe Spiele, auch gegen Schalke, das bis Freitag punktgleich war mit Quakenbrück. Es war ein bisschen eine Frage der Zeit, dass sie ein Spiel verlieren. Sie waren mal dran“, sagt Reinboth, dessen Mannschaft eine Woche zuvor den Niners unterlegen war. Deswegen sind die Dragons aus Sicht von Reinboth aber nicht Favorit im Duell mit den Steeples am Montag. „Quakenbrück hat gegen die Nürnberger verloren, gegen die wir gewonnen hatten.“ Man müsse die Spieltage nicht durchrechnen, so Reinboth. Denn: „In der Liga kann jeder jeden schlagen.“

Und das Team Ehingen Urspring ist in der Lage, den Aufsteiger Quakenbrück zu bezwingen, der mit den Steeples eines gemeinsam hat: Beide qualifizierten sich am grünen Tisch für die ProA-Saison 2018/19. Die sportlich abgestiegenen Steeples profitierten vom Rückzug der Rhein Stars Köln und die Artland Dragons vom Verzicht von BBL-Absteiger Rockets Gotha auf einen ProA-Startplatz. So verließ Quakenbrück, das sportlich den Aufstieg verpasst hatte, die ProB früher als erwartet.

In der zweithöchsten deutschen Spielklasse spielt der langjährige Bundesligist bisher eine ordentliche Rolle – obwohl die Dragons nach dem Traumstart mit drei Siegen in den ersten drei Spielen einen Durchhänger hatten und fünfmal in Folge verloren. Dennoch liegt der Aufsteiger mit sechs Siegen aus 14 Spielen auf Kurs Nichtabstieg. Vor Weihnachten gegen Ehingen Urspring sollen weitere Punkte hinzukommen – beide Mannschaften sehen sich nach dem Duell in Quakenbrück wenige Tage später, am Samstag, 22. Dezember, in Ehingen zum Rückrundenspiel wieder.

Dies wollen die Steeples verhindern, nach den Niederlagen gegen Chemnitz und Hagen wollen sie ihre Punktekonto aufstocken, um in dieser sehr ausgeglichenen Liga nicht weiter zurückzufallen. „Wir sind in einer entscheidenden Phase mit den zwei Spielen gegen die Artland Dragons“, sagt Reinboth. Der achte Saisonsieg von Ehingen Urspring war schon am Freitag gegen Phoenix Hagen möglich, doch die Gäste setzten sich knapp mit 83:81 durch. „Frustriert“ sei man nach der Heimniederlage gewesen, die vor allem defensiven Schwächen zuzuschreiben war. „Wir kassieren 83 Punkte, viele durch einfache Würfe“, haderte Trainer Reinboth mit seinen Spielern. „Defensiv müssen wir den nächsten Schritt machen. Wir müssen einen Gegner unter 80 Punkten, besser noch unter 75 Punkten halten.“

Yebo war angeschlagen

Offensiv war Domenik Reinboth nicht unzufrieden – obwohl es offenbar auch Stimmen gegeben habe, wonach die Steeples mit der Zonenverteidigung von Hagen nicht zurechtgekommen seien. „Aber wir machen 81 Punkte und waren damit nur knapp unter unserem Durchschnitt.“ Dabei war der bisherige Topscorer in Reinboths Team, Kevin Yebo, angeschlagen ins Spiel gegangen, hatte mit rund 20 Minuten weniger Spielzeit als üblich und lag mit zwölf Punkten unter seinem Schnitt, auch sechs Rebounds waren für ihn in dieser Saison ein unterdurchschnittlicher Wert. Yebo war vor dem Spiel umgeknickt und hatte sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. „Deshalb hatte ich ihn etwas rausgenommen“, so der Trainer. Dafür erhielt Dominique Uhl mehr Spielminuten, doch den Steeples-Topscorer vollständig ersetzen konnte er nicht.

Auch wenn die Verletzung offenbar noch nicht ganz abgeklungen ist, rechnet Domenik Reinboth damit, dass Kevin Yebo im Spiel in Quakenbrück wieder stärker belastbar ist. „Es sieht sehr gut aus.“ Gleiches gilt für Seger Bonifant, mit 27 Punkten erfolgreichster Werfer der Steeples im Heimspiel am Freitag gegen Phoenix Hagen. Der US-Amerikaner war auf die Hand gefallen, doch sein Einsatz gegen die Artland Dragons scheint nicht gefährdet.

Nach dem Samstag, an dem sich die Mannschaft erholte, machten sich die Steeples am Sonntag nach einem kurzen, einstündigen Training in Ehingen, auf den Weg ins rund 650 Kilometer entfernte Quakenbrück, in Niedersachsen zwischen Osnabrück und Oldenburg gelegen. Dort wollte das Team Ehingen Urspring am Sonntagabend noch eine leichte Einheit absolvieren. Am Montagvormittag werde er „noch ein paar Dinge“ ansprechen, ehe abends dann beide Mannschaften um den Sieg kämpfen.

Wie schon am ersten Doppelspieltag mussten die Steeples bei zwei Partien innerhalb weniger Tage eine lange Reise zum Auswärtsspiel auf sich nehmen (beim ersten Mal Anfang November war Hamburg an einem Freitag das Ziel, ehe es am Sonntag zu Hause gegen Hanau ging), doch lag diesmal wenigstens ein Tag mehr zwischen beiden Begegnungen. „Das hilft uns enorm, dass wir so einen Tag frei hatten“, sagt Domenik Reinboth. Ganz glücklich ist er dennoch nicht, dass die Liga die Steeples auch am zweiten Doppelspieltag fast durchs ganze Land schickt, doch aufgrund des Spieltermins erst am Montag ist der Ärger nicht so groß wie beim ersten Mal.