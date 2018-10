Umtrunk für die Ehinger Zusteller

Es war ein Dankeschön für die Austräger, die Nacht für Nacht unterwegs sind, um die Zeitungen an die Abonnenten zu verteilen: Alle Zusteller der „Schwäbischen Zeitung“ und Südmail-Briefe in der Ehinger Region waren zu einem Umtrunk im Ehinger Café Amadeus eingeladen. Dort wurden am Nachmittag Kürbissuppe und Getränke serviert.

„Es ist ein Dankeschön für die Arbeit, die die Austräger täglich erbringen“, betonte Organisationsleiter Christian Jerg vom Zustelldienst Merkuria. Für die 60 Austräger, die gekommen waren, war es auch eine Gelegenheit, sich einmal in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen.