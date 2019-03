Umsatz des Weltladens steigt weiter

Aufgrund der politischen Situation in Eritrea muss das Weki-Projekt von Familie Anday aktuell ruhen, heißt es im Bericht des Arbeitskreises Eine Welt. Bei der Hauptversammlung berichtete der Vorsitzende Wolfgang Sigloch, dass der Umsatz des Weltladens gestiegen ist und dankte den Ehrenamtlichen für ihr Engagement.

Das es 2018 turnusgemäß keine Faire Woche gegeben hatte, stand die Entwicklung des Ladens und der Bericht über die vom Verein unterstützten Projekte im Mittelpunkt. Um nicht nur von Nachhaltigkeit zu reden, sondern sie auch selbst zu praktizieren, hat der Verein die energetische Sanierung des Schaufensters im Weltladen aus eigenen Mitteln mitfinanziert und so auch zur optischen Aufwertung des Weltladens seinen Beitrag geleistet.

Mit Beifall wurde von der Versammlung zur Kenntnis genommen, dass sich der Umsatz des Weltladens noch einmal erhöht hat und mit 78 000 Euro eine Höhe erreicht, die nahe an der Obergrenze dessen liegt, was durch den unermüdlichen Einsatz all der Ehrenamtlichen realistischerweise überhaupt erreicht werden kann. Denn diese sorgen Tag für Tag dafür, dass Angebot und Nachfrage im Einklang sind, fair produzierte Waren bestellt und fair gehandelt im Laden verkauft werden.

Der Kassenbericht, den Hildegard Schaupp wie schon seit Jahren mit großer Sorgfalt erstellt hatte, ergab keinerlei Beanstandungen. Demgemäß konnten die Kassenprüferinnen, Hedwig Walz und Sonja Kalteisen, die Entlastung beantragen, die Hans Aierstok unter Einbeziehung des gesamten Vorstandes vornahm und diesem dabei im Namen der Vereinsmitglieder für seine engagierte Arbeit dankte.

Ausführlich wurde über die Verwendung der Mittel des Arbeitskreises gesprochen. Haile Anday erstattete Bericht über das Weki-Projekt, das auf Grund der kritischen politischen Lage in Eritrea im Augenblick ruhen muss. Die Spendengelder für das Projekt, die zweckgebunden auf dem Konto des Vereins liegen, bleiben unangetastet, bis sich bessere Perspektiven für deren Verwendung vor Ort ergeben. Haile Anday, der im Herbst 2018 für vier Wochen vor Ort war, konnte bestätigen, dass die bereits transferierten Beträge auf einem Konto unangetastet in Eritrea liegen. Praktisch alle internationalen Unterstützungs- und Entwicklungsprojekte sind im Augenblick von solchen Einschränkungen betroffen. Die Versammlung beschloss, der Familie Anday Gelder zu genehmigen und zu reservieren, mit deren Hilfe die nicht ganz einfache Kommunikation mit den am Projekt Beteiligten aufrecht erhalten werden kann. Denn der Verein sieht sich, stellvertretend für die Ehinger Bürger, Institutionen und Vereine, die regelmäßig für dieses rein privat organisierte Projekt der Familie Anday spenden, als Treuhänder der Gelder und Pate des Projekts. Haile Anday bedankte sich für das ihm und seiner Familie entgegengebrachte Vertrauen.

Vorstand wiedergewählt

Wie alljährlich fanden Vorstandswahlen statt. Wolfgang Sigloch, der eigentlich schon bei der Versammlung 2018 seinen Rückzug aus Altersgründen für dieses Jahr angekündigt hatte, stellte sich nochmals für zwei Jahre zur Verfügung, nachdem sich, wie in so vielen Vereinen, niemand gefunden hatte, den Vorsitz zu übernehmen. Demnach war es keine Überraschung, dass der gesamte Vorstand en bloc ohne Aussprache einstimmig wiedergewählt wurde.