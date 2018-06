Umfrage: „Für Banken ist Geld da, für Flüchtlinge nicht“

Es sind Zahlen, die bislang nur von Kleinstädten mit zentralen Unterkünften wie Kasernen oder Container-Dörfern erreicht werden: Mehr als 500 Flüchtlinge werden wohl bis Ende des Jahres in Ehingen leben, das sind rund 20 pro 1000 Einwohner. Simon Haas hat mit Menschen in Ehingen über das Thema gesprochen. Viele brachten ihr Mitgefühl zum Ausdruck, aber auch ihre Sorgen und Ängste. Mit Klarnamen und Foto wollten sich allerdings die wenigsten Ehinger äußern.

Dominic Schubert (18): „Prinzipiell habe ich nichts dagegen, Flüchtlinge in leerstehende Gebäude aufzunehmen wie es hier am Sternplatz geplant ist. Aber wegen Flüchtlingen Pächter rausschmeißen oder Immobilienbesitzer zwangsenteignen finde ich nicht OK. Außerdem sollte man genau schauen, wer zu uns kommt: Für Kriegsflüchtlinge habe ich Verständnis, für Wirtschaftsflüchtlinge nicht. Wichtig finde ich auch, den Asylbewerbern schnell Arbeit zu verschaffen und sie nicht ewig warten zu lassen – gerade müssen ja viele Flüchtlinge rund neun Monate warten, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Später muss man sie natürlich gut integrieren, zum Beispiel in lokalen Vereinen.“

Paul Schädler (61): „Einige kommen ja gut ausgebildet – davon profitiert die Wirtschaft. Und, was viele vergessen: Vor sieben Jahren haben wir für Banken viel mehr Geld in die Hand genommen, als jetzt für Flüchtlinge. Schlimm finde ich aber, dass es nur ein „Gut“ und „Böse“ bei dem Thema gibt: Entweder ein plüschiges Willkommenskultur-Deutschland oder das „Dunkeldeutschland“ von Bundespräsident Joachim Gauck. Dazwischen gibt es auch Grautöne, also berechtigte Kritik.“

Theresia Gräter (61): „Dass die Flüchtlinge kommen, ist Fakt, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Trotzdem bin ich bei dem Thema gespalten: Einerseits will ich helfen, besonders wenn ich die vielen Kinder dort sehe – ich habe ja selbst Enkel. Andererseits habe ich auch Ängste, schließlich haben die Flüchtlinge eine ganz andere Kultur als wir. Was ich nicht so gut finde: Neulich habe ich im SWR eine Flüchtlingsfamilie gesehen, die ist schon seit zwei Jahren hier – und keiner konnte Deutsch.“