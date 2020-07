Überraschung für die Meistermannschaft

Überraschung am Freitagabend: Nur wenige beim TSV Allmendingen waren eingeweiht, nicht aber die Mannschaft und auch nicht das Trainergespann um Harry Brobeil. Am Freitagabend kam der Bezirksvorsitzende Horst Braun nach Allmendingen, um in Vertretung von Staffelleiter Dietmar Traub, der eine deutlich längere Anreise gehabt hätte, den Wimpel für die Meisterschaft in der Kreisliga B1 zu überreichen. „Schön, den Wimpel zu haben“, sagt Martin Schach, bis vor Kurzem Fußball-Abteilungsleiter des TSV, der die Aktion mit eingefädelt hatte. „Nach Jahren Pech und verpassten Aufstiegen war es auch ein gutes Gefühl“, so Schach.

Kleine Feier: Trainer, Vereinsverantwortliche und der Kapitän des Aufsteigers, Michael da Silva, nahmen die begehrte Trophäe in Empfang. Am selben Abend feierte die Mannschaft den Erfolg und Erhalt des Wimpels mit einem Essen, und tags drauf traf man sich nochmal zu einer kleinen Feier mit einem gemeinsamen Grillen und weiteren Aktivitäten wie Fußballtennis. Einige treue Fans waren dazu ebenfalls eingeladen, soweit es die Regeln erlaubten. „Wir hatten ein bisschen was vorbereitet und uns auch erkundigt, was wegen Corona möglich ist“, so Schach. Die Meisterfeier ging so in kleinerem Rahmen über die Bühne, als es in anderen Jahren der Fall gewesen wäre. „Normalerweise wären mehr Fans gekommen“, sagt Schach. Der Freude über die Rückkehr in die Kreisliga A hat dies nicht getrübt. (aw)

Endlich wieder: Fußball im Ehinger Stadion. Nach langen Monaten wurde am Sonntag erstmals wieder im Ehinger Stadion ein Fußballspiel der Aktiven ausgetragen. Die Stimmung war fast wieder wie vor der Corona-Zeit. Vor allem die Uttenweiler Gäste hatten einen stimmgewaltigen Anhang mitgebracht, der zunächst auch Anlass zur Freude hatte. Es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe und das Gästeteam heizte der TSG Ehingen öfter ein, als ihr lieb war. Doch am Ende hatte der Gastgeber knapp die Nase vorne. Der SV Uttenweiler hat insgesamt eine starke Rolle gespielt. Man darf gespannt sein, wie er diese Saison in der Punkterunde aufspielen wird.

SG Altheim: Erneut hat Zugang Florian Madl gegen die TuS Metzingen getroffen. Er ist zu Saisonbeginn von der SG Griesingen zum Bezirksligisten gewechselt. Eine Woche zuvor hatte er beim 6:1 gegen den SV Oberdischingen gleich dreimal getroffen.

Ein Experiment hat der Schelklinger Trainer Fabian Flinspach gewagt. Im Vorbereitungsspiel des Bezirksliga-Aufsteigers gegen den TSV Laichingen spielte in den ersten 60 Minuten die zweite Mannschaft, die restlichen 30 Minuten die erste Mannschaft. Fabian Flinspach hat nach einer Stunde die kompletten Teams ausgewechselt. (ai)

Weibliche Spielleitung: Das Testspiel des Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd gegen den FV Ravensburg II am Samstagmittag in Kirchbierlingen hat Daniela Kottmann geleitet. Die Schiedsichterin von der SG Altheim ist nach guten Leistungen in der vergangenen Saison zur Spielzeit 2020/21 aufgestiegen und wird nun auch bei Spielen in der Landesliga der Männer eingesetzt. (aw)