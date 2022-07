Übergangsfrist läuft Ende Juli aus

Nach dem Masernschutzgesetz gibt es in Deutschland seit 1. März 2020 eine gesetzliche Impfpflicht in Gemeinschaftseinrichtungen. Diese betrifft alle Bürgerinnen und Bürger, die nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind, das erste Lebensjahr vollendet haben und in den betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen versorgt werden oder tätig sind. Zum 31. Juli endet nun die Übergangsfrist, wie das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mitteilt.

Grundsätzlich müssen alle vom Masernschutzgesetz betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen den Impfschutz oder die nachgewiesene Immunität von Neuaufnahmen kontrollieren, auch die Neuzugänge mit Beginn des neuen Kindergarten- und Schuljahres. Falls der Immunitätsnachweis fehlt, ist die Einrichtung verpflichtet, dieses beim Gesundheitsamt zu melden. Die Teilnahme am Unterricht erfolgt aufgrund der Schulpflicht weiterhin. Liegt für ein Kindergartenkind kein entsprechendes Dokument vor, darf dieses nicht in der Einrichtung aufgenommen werden. Beschäftigte müssen den Nachweis vor ihrem Tätigkeitsbeginn erbringen, andernfalls dürfen sie ihre Stelle nicht antreten.

Zudem läuft zum 31. Juli eine Übergangsfrist aus: Kinder und Erwachsene, die bereits in der Zeit vor dem 1. März 2020 eine Gemeinschaftseinrichtung besucht haben, dort untergebracht oder tätig waren, müssen laut Gesetz einen ausreichenden Impfschutz oder eine ausreichende Immunität gegen das Masernvirus bis zum Stichtag nachweisen.

Diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, benötigen ein ärztliches Zeugnis, das die Gründe darlegt, warum eine Impfung bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen konnte. Wird von den betroffenen Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen bis zum 31. Juli kein Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz vorgelegt, ist die Einrichtung verpflichtet, dies dem Gesundheitsamt zu melden.

Das Masernschutzgesetz betrifft unter anderem Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Arztpraxen, Praxen humanmedizinischer Heilberufe, Rettungsdienste und Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern. Welche Gesundheitseinrichtungen vom Masernschutzgesetz zudem betroffen sind, ist auf der Website des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis zu finden.

Sollte das Gesundheitsamt Meldungen über nicht erfolgte Nachweise erhalten, gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv auf die Person zu und informieren über den medizinischen Hintergrund und die Impfpflicht. Sollte die Person weiterhin keinen Nachweis über eine Impfung oder eine bestehende Immunität vorlegen, droht laut Landratsamt ein Buß- oder Zwangsgeld. Unabhängig davon, kann das Gesundheitsamt im Einzelfall Tätigkeits- oder Betretungsverbote aussprechen. Dies gelte nicht für schul- oder unterbringungspflichtige Personen oder wenn der Impfstoff zeitweise nicht lieferbar ist.