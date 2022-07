Über fünf Millionen Euro fließen in den Alb-Donau-Kreis

Der Verteilungsausschuss in Landtag Baden-Württemberg hat vor Kurzem über die Verteilung der Gelder aus dem Ausgleichsstock 2022 entschieden. Aus dem Alb-Donau-Kreis werden dieses Jahr 39 Projekte mit 5 350 000 Millionen Euro als Investitionshilfen bewilligt. Das teilt der Landtagsabgeordnete aus dem Alb-Donau-Kreis, Manuel Hagel, in einem Schreiben mit.

So erhält Allmendingen 110 000 Euro für die Beschaffung eines LF 20 für die freiwillige Feuerwehr, Altheim (Alb) 120 000 Euro für die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau, Amstetten 50 000 Euro für den Einbau einer weiteren Krippengruppe in das Gebäude des Kinderhauses Am Sandrain 1 in Amstetten und Asselfingen 80 000 Euro für die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau.

Ballendorf erhält 190 000 Euro für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, Beimerstetten 115 000 Euro für den Breitbandausbau, Berghülen 310 000 Euro für die Erweiterung des gemeindeeigenen Kindergartens „Kernige Knirpse“, Bernstadt 320 000 Euro für die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau, Blaustein 70 000 Euro für die Ergänzung zum Brandschutz am Rathaus Blaustein, und Börslingen 15 000 Euro und Breitingen 35 000 Euro jeweils für die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau.

Dietenheim kann mit 400 000 Euro die den Neubau des Kindergartens St. Josef mitfinanzieren, Emeringen bekommt 180 000 Euro für den Erwerb eines ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäudes und Geländes für den Umbau zur Bauhof- und Feuerwehrnutzung, Emerkingen 20 000 Euro für eine barrierefreie Toilette auf dem Friedhof, Griesingen 140 000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges, Hausen am Bussen 100 000 Euro für eine Bachrenaturierung, Heroldstatt 120 000 Euro für barrierefreie Bushaltestellen und Holzkirch 15 000 Euro für die Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau.

Illerkirchberg erhält 130 000 Euro für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges MLF, Illerrieden 70 000 Euro für die Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für die Feuerwehrabteilung Wangen, Langenau 300 000 Euro für den Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule Langenau, Lauterach 110 000 Euro für eine Holzbrücke am Donauradwanderweg, Lonsee 80 000 Euro für den Breitbandausbau.

Munderkingen wird mit 200 000 Euro für die Sanierung Dach und Fassade Gebäude „Mittelbau“ Alter Schulhof 3 unterstützt, Neenstetten erhält 15 000 Euro für die Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau, Nellingen 380 000 Euro für den Neubau einer Kindertageseinrichtung, Nerenstetten 25 000 Euro für die Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau.

Oberstadion erhält 45 000 Euro für ein mobiles Notstromaggregat mit Lichtmast, Öllingen 40 000 Euro für die Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau, Öpfingen 150 000 Euro für einen Parkplatz und Vorplatz für das Kinderhaus, Rammingen 100 000 Euro für die Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau.

Schelklingen kann für 120 000 Euro ein Löschgruppenfahrzeug (LF10) für die Feuerwehr beschaffen, Schnürpflingen für 150 000 Euro den Teil der Donau-Iller-Bank am Raiffeisenbankgebäude erwerben und als Rathaus umnutzen. Setzingen erhält 70 000 Euro für die Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau, Untermarchtal 35 000 Euro für den Anbau an das Gebäude der freiwilligen Feuerwehr. Unterstadion erhält 370 000 Euro für die Erweiterung und den Umbau des Kindergartens St. Josef, Unterwachingen 50 000 Euro für eine Bachrenaturierung, Weidenstetten 90 000 Euro für die Gemeinschaftsschule auf der Reutte in Langenau und Westerheim erhält 430 000 Euro für die Erweiterung des Hauses für Kinder.