Unter dem Titel „Gott gibt gnug in den Krug“ lädt das Dekanat Ehingen-Ulm am Donnerstag, 18. August, um 19 Uhr zu einem „geistlichen Bierkonvent“ ans Albvereinshäusle in Ulm-Wiblingen im Freizeitgelände Binsenweiher ein.

Wie das Dekanat in einer Pressemitteilung schreibt, war es einer Legende nach bei der Überführung der Gebeine des Bischofs Arnulf von Metz extrem heiß. Der Gasthof hatte aber nur noch einen einzigen Humpen Bier vorrätig – für 5000 Beerdigungsbesucher. Das Wunder geschah: Der Humpen wurde nie leer. Sieben Krüge voll Bier trank Enkidu, der Gefährte des Gilgamesch, in dem gleichnamigen Epos: „Da entspannte sich sein Inneres, und er ward heiter. Er wusch sich den zottigen Leib mit Wasser und salbte sich mit Öl – und wurde zum Menschen.“

Ein Siegel aus Mesopotamien ist das älteste Biertrinker-Bild der Welt, circa 4000 vor Christus. Die Kultur- und Religionsgeschichte des Kruges entfaltet Wolfgang Steffel in Liedern, Anekdoten und mit wasserdichten Fakten. Dazu kommen biblische und philosophische Überlegungen. Wieso nicht über einen Bierkrug philosophieren? Georg Simmel sieht einen Unterschied, ob man ein Glas in die Hand nimmt oder ein Bierkrug am Henkel gefasst wird. Es entstehe „eine vermittelnde Brücke, eine schmiegsame Verbindung“ zwischen dem „Ding“ Bier und der Menschenseele. Der Mensch ist ja wichtiger als das Bier, und doch fließt vermittelt über den Krug „ein ganz anderes Leben in jenes erste ein“.

Bei einer Prozession zur nahegelegenen Binsenweiherkapelle können dort Kerzen in persönlichen Anliegen entzündet werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Getränke und Vesper gehen auf eigene Rechnung. Eine Anmeldung ist bis 17. August unter Telefon 0731 / 920 60 10 oder per E-Mail an dekanat.eu@drs.de erforderlich.