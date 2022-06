Über Berufsausbildung auch im Sommer informieren

Auch in diesem Jahr sind die Agentur für Arbeit Ulm, die Industrie- und Handelskammer Ulm und die Handwerkskammer Ulm Teil der bundesweiten Kampagne „Sommer der Berufsausbildung“. Dazu gehören auch die Praktikumswochen, die in ganz Baden-Württemberg von den Pfingstferien bis zum Ende der Sommerferien stattfinden. Und das aus gutem Grund, denn während der Pandemie hat sich gezeigt, dass vor allem die stark eingeschränkten Möglichkeiten für Betriebspraktika Berufsorientierung für junge Leute erschwert haben, teilt die Agentur für Arbeit in einem Schreiben mit.

Die bundesweite Kampagne „Sommer der Berufsausbildung“ richtet sich an Jugendliche, Eltern und Betriebe. In zahlreichen Veranstaltungen werden über den Sommer hinweg bis in den Herbst hinein wichtige Themen aufgegriffen: Berufsorientierung, Attraktivität der Ausbildung, Vielfalt der Talente und Ausbildungsvermittlung. Mit der Aktion soll für das Modell der dualen Ausbildung sowie die vielfältigen Unterstützungsangebote geworben werden.

Unter dem Motto „5 Tage, 5 Berufe, 5 Unternehmen“ starten ab sofort die Praktikumswochen Baden-Württemberg. In mehreren Tagespraktika können Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren unterschiedliche Betriebe und Berufsfelder kennenlernen. Organisiert wird dies über die landesweite Onlineplattform www.praktikumswoche-bw.de – einfach und unbürokratisch sowohl für die Jugendlichen als auch für die Betriebe. Auch die die Agentur für Arbeit Ulm, die IHK Ulm sowie die Handwerkskammer Ulm bieten in ihren Häusern Praktika im Rahmen dieser Aktion an.

Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm: „Praktika sind das A und O bei der Berufswahlentscheidung. Die Praktikumswochen sind eine starke Initiative, weshalb wir uns sowohl als Unterstützer der Aktion wie auch als Anbieter von Praktika im eigenen Haus daran beteiligen. Darüber hinaus bieten wir im Rahmen des Sommers der Berufsausbildung eine ganze Reihe von Präsenz- und Onlineveranstaltungen für Jugendliche, aber auch Eltern an.“