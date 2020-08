U19 der Spatzen spielt in Rißtissen

Der TSV Rißtissen richtet am Samstag, 29. August, das Testspiel des U19-Bundesligisten SSV Ulm 1846 Fußball gegen die in der Bayernliga spielenden A-Junioren des FC Deisenhofen aus. Anpfiff ist um 14 Uhr am Fischerwert in Rißtissen. Der Spatzen-Nachwuchs bereitet sich auf die Bundesliga-Saison vor und macht dabei einen kurzfristigen Abstecher nach Rißtissen. Der Eintritt ist frei. Es werden Grillwürste und Getränke verkauft. Zuschauer sind unter den bekannten allgemeinen Corona-Hygieneregeln zugelassen.