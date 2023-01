TV-Atmosphäre beim Frauenfrühstück

Das erste Frauenfrühstück im Jahr 2023 findet am Dienstag, 10. Januar, statt. Zu Gast ist die in Ehingen aufgewachsene Martina Kasper, die Einblick hinter die Kulissen von Dreharbeiten bei Film- und Fernsehsendungen gibt. Martina Kasper hat in Dortmund Film- und Fernsehwirtschaft studiert, lebt in Berlin und arbeitet als Script Supervisor. Tätig war sie zum Beispiel für den Kinofilm „Die Schule der magischen Tiere“, für „Tatort – der Herr des Waldes“, für TV-Serien und Prime Videos wie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, „Die Therapie“, den TV-Mehrteiler ZDF „Ku'damm 63“ und viele andere.

Anmeldungen bei der Volkshochschule der Stadt Ehingen, Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, Telefon 07391 503-503 oder unter www.vhs-ehingen.de.