Turnierwochenende des SSV Ehingen-Süd

In der Ehinger Längenfeldhalle rollt am kommenden Wochenende der Fußball. Der SSV Ehingen-Süd richtet in fünf verschiedenen Altersklassen Hallenturniere mit insgesamt 42 teilnehmenden Mannschaften aus.

Begonnen wird bereits am Samstag, 15. Dezember, um 8.45 Uhr. Den Anfang der bieden Turniertage des SSV Ehingen-Süd machen die C-Junioren mit zehn Mannschaften in zwei Gruppen. In der Gruppe A spielen die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I, die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach, die SGM Lehr/Jungingen/Mähringen, der FSV Waiblingen und die SGM Schemmerhofen. Die Gruppe B setzt sich wie folgt zusammen: SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II, SGM Oberdischingen Donau/Riss, FV Olympia Laupheim, TSV Blaustein, FV Biberach. Zu den Favoriten dürfte der souveräne Spitzenreiter der Landesstaffel aus Laupheim zählen. Auch den Bezirksstaffel-Tabellenführern SGM Ehingen-Süd (Donau) und FV Biberach (Riß) ist einiges zuzutrauen.

Um den Metallbau-Meier-Cup spielen die Mannschaften der F1-Jugend (U9) am Samstag ab 13.45 Uhr. Sechs Mannschaften bilden eine Gruppe, in der jeder gegen jeden spielt: Der SSV Ehingen-Süd, der TSV Rißtissen, die SG Dettingen, der TSV Blaustein, der FV Biberach und der SV Unterstadion spielen um den Wanderpokal.

Auch bei den F2-Jugend (U8) geht es um den Metallbau-Meier-Cup am Samstag ab 16.10 Uhr. Turnierteilnehmer sind der Nachwuchs des Gastgebers SSV Ehingen-Süd, die SG Dettingen, der FV Biberach, der TSV Erbach, die TSG Rottenacker und der SV Ochsenhausen. Auch in diesem Turnier spielen die Mannschaften nach dem Modus Jeder gegen jeden.

Weiter geht es am Sonntag, 16. Dezember, um 8.45 Uhr. Zum Auftakt des zweiten Turniertages spielen zehn D-Junioren-Teams um den Teamsport-Werner-Cup. In der Gruppe A treffen folgende Teams aufeinander: SGM Ehingen-Süd /Rottenacker I, SF Schwendi, SG Dettingen, FV Olympia Laupheim, FV Neufra. Die Gruppe B bilden die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II, die SGM Rißtissen-Donau/Riss, der SV Sulmetingen, die SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen und der TSV Blaubeuren.

Die Reihe der Turniere beschließen die E-Junioren mit ebenfalls zehn Teilnehmern in zwei Gruppen am Sonntag ab 13.30 Uhr. In der Gruppe A spielen die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I, die SGM Rißtissen/Griesingen, die SG Dettingen, Olympia Laupheim und der FV Neufra. In der Gruppe B treffen aufeinander: SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II, TSG Balingen, SV Langenenslingen, SGM Marchtal/Lauterach/Kirchen, SG Öpfingen.

Das Team um SSV-Jugendleiter Uwe Steinle ist für die Organisation und den Ablauf der Turniere verantwortlich. Die Jugend-verantwortlichen des SSV Ehingen-Süd erwarten wieder viele Fans in der Längenfeldhalle.