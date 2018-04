Turniersiege für Nachwuchsspieler des TC Ehingen

Die Nachwuchstalente Luis Lengler und Jana Stepanenko vom TC Ehingen haben Turniersiege verbucht. Lengler erspielte sich beim Qualifikationsturnier zum Porsche Mini Grand Prix in Bernhausen den ersten Platz in der Altersklasse U8. In der Gruppenphase ließ Lengler der Konkurrenz keine Chance. Er gewann gegen seine drei Gegner auf Zeit mit 12:0, 12:2 und 6:0. Auch das Halbfinale entschied der junge TC-Spieler mit 12:1 für sich. Das Finale gewann Luis Lengler gegen den chancenlosen Henry Beck (TC Bernhausen) mit 10:0 und qualifizierte sich neben Jana Stepanenko für das Porsche Mini Tennis Grand Prix Masters. Das Ehinger Top-Talent Jana Stepanenko belegte beim STS Plattenhardt Masters in der Altersklasse U10 den ersten Platz. Bei starker Konkurrenz stellte Stepanenko im Viertelfinale beim Stand von 4:2, 4:5 ihre Qualitäten unter Beweis und siegte schließlich im Match-Tiebreak mit 7:3. Auch das Halbfinale war hart umkämpft, die TC-Spielerin blieb jedoch konzentriert und gewann mit 5:3, 4:2. Im Finale ließ Jana Stepanenko ihrer Gegnerin Francesca Parcelli vom TC Weingarten kaum Chancen und gewann das Masters mit 4:1 und 4:2.