Turnier zum Saisonabschluss

Bei bestem Tenniswetter hat die TG 83 Ehingen den Sparkassen-Cup ausgetragen. Der Vorsitzende Ralf Hinterreiter begrüßte die an dem Turnier teilnehmenden Spieler und die Gäste und wies darauf hin, dass dies wohl die letzte Veranstaltung der TG 83 in der Tennissaison 2019 sein werde. Allerdings sei die Anlage bei gutem Wetter bis Mitte Oktober geöffnet. Vor Turnierbeginn stärkte man sich mit einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück, danach begann der Wettbewerb, der als Doppel ausgetragen wurde. Der Spielmodus war eine Kombination von Spielen auf Zeit und Erreichen eines Sieg-Bändele. Die jeweiligen Partner und Gegner wurden vor jeder Runde neu zugelost. Insgesamt wurden sechs Runden gespielt. Anschließend nahm die stellvertretende Vorsitzende Simone Weiss die Siegerehrung vor. Sechs Bändele erreichte niemand. Innerhalb der Teilnehmer mit fünf Bändele wurde Rudi Rapp mit 28 Spielen Sieger vor Oliver Wyrwoll mit 27 Spielen und Reiner Weiss mit 26 Spielen. In der Gruppe mit vier Bändele siegte Angelika Schenzle mit 29 Spielen vor Christine Sommer und Nicole Lindinger mit 25 Spielen, Karl-Heinz Sommer mit 23 und Simone Weiss mit 20 Spielen. Die übrigen Teilnehmer hatten zwei oder ein Bändele. Zwei Teilnehmer gingen leer als, für sie gab es als Trostpreis traditionell eine Schwarzwurst. Ein gemeinsames Abendessen rundete den perfekten Tennistag ab.