Turnier der WKG Donau-Alb verpassen Aufstieg in die Landesliga

Die Turner der WKG Donau-Alb haben im Ligafinale in Rottweil mit den stärksten Bezirksligisten um den Aufstieg in die Landesliga gekämpft. Trotz des kurzfristigen Ausfalls von Spitzenturner Marco Clauß zeigten die Turner aus Munderkingen, Ehingen und Laichingen gegen die starken Mitbewerber einen guten Wettkampf, verpassten aber den Aufstieg und belegten mit 254,25 Punkten am Ende den sechsten Platz. Den Aufstieg schafften die favorisierten Mannschaften TSG Backnang II, WTG Heckengäu II und TSV Lustnau.

Die WKG Donau-Alb startete am Sprung in den Wettkampf. Mit vier solide vorgetragenen Tsukaharas von Joshua Rauschmaier (11,10 Punkte), Jonas Frankenhauser (11,25), Jan Rieger (11,30) und Timo Pöhler (11,60) ließ man zum Auftakt die TG Biberach und TSV Waldenbuch hinter sich. Auch an Barren, Reck und Boden gelangen alle Übungen fehlerfrei, aber die Konkurrenten zeigten höhere Schwierigkeiten und verwiesen die WKG-Turner auf Platz sechs. Da am Pauschenpferd nur Jonas Frankenhauser ohne Absteiger seine Übung präsentierte, verlor die WKG-Riege an diesem Gerät entscheidende Punkte im Kampf um den angestrebten vierten Platz. Mit dem sehr guten Mannschaftsergebnis an den Ringen, an dem nur die Aufsteiger Lustnau und Heckengäu höhere Punktzahlen erreichten, kämpfte sich die Donau-Alb Riege noch vom siebten auf den sechsten Platz. Trotz verpassten Aufstiegs blicken die Turner der WKG Donau-Alb auf eine sehr gute Bezirksliga-Saison (Platz zwei) zurück und wollen auch im nächsten Jahr ein Wort bei der Vergabe der Spitzenplätze mitreden. Für die WKG turnten Jonas Frankenhauser, Sebastian Schmidt, Jan Rieger, Thilo Merk, Timo Pöhler und Joshua Rauschmaier.