Turbulentes Spiel im Allgäu: FV Ravensburg II verliert deutlich gegen Rot-Weiß Weiler

Die U23 des FV Ravensburg hat gegen den FV Rot-Weiß Weiler mit 2:5 verloren. Die Ravensburger kassierten zwei Platzverweise und waren am Ende sogar nur noch zu acht.

Bei den Gästen begann Torwarttrainer Andreas Wagner zwischen den Pfosten – der eigentliche Keeper Luka Borgelott schaffte es beruflich bedingt erst vier Minuten nach Anpfiff auf den Platz und kam erst in der zweitenHalbzeit zum Einsatz. Trainer Fabian Hummel musste im Mittelfeld wegen der Sperre für Tim Lauenroth umstellen, dennoch begann die Partie optimal für sein Team: In der 9. Minute brachte Tim Kibler die Mannschaft per Kopf in Führung.

Aber schon eine Minute später glich Raimond Hehle per Nachschuss aus. Ausgerechnet der Ex-Ravensburger traf gegen seinen ehemaligen Verein viermal. Das 2:1 folgte in der 21. Minute – diesmal traf Hehle nach einem langen Ball im dritten Anlauf. In der Nachspielzeit von Halbzeit eins kam es dann knüppeldick für die Ravensburger: Tim Kibler vertändelte im Strafraum den Ball, griff zur Notbremse und kassierte dafür die Rote Karte. Per Elfmeter zum 3:1 machte Hehle den Hattrick komplett.

Obwohl nur noch zu zehnt kam der FV unmittelbar nach der Pause nach einem Pass von Niklas Schnell in die Tiefe durch Julian Flock noch einmal heran. Aber in der 55. Minute stellte Domenic Snelinski den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Und Hehle war es auch, der den Sieg für die Allgäuer in der 71. Minute per Heber endgültig klarmachte. Vorher hatte Darius Fitz wegen einer Tätlichkeit die zweite Rote Karte für die Ravensburger kassiert. Weil sich Julian Flock verletzte und der Trainer kurz davor den vierten Wechsel vollzogen hatte, mussten die Ravensburger die Schlussphase sogar zu acht überstehen.

„Das war ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird“, meinte Fabian Hummel nach dem Schlusspfiff. Für den Trainer waren beide Platzverweise unberechtigt. „Meiner Meinung nach gibt es keine Doppelbestrafung durch Rote Karte und Elfmeter nach einer Notbremse. Und bei der zweiten Roten Karte konnte der Schiedsrichter die Situation gar nicht sehen, weil sie in seinem Rücken stattfand – die beiden Spieler haben bloß die Wege gekreuzt.“ Aber Hummel meinte auch: „Am Schiedsrichter hat es nicht gelegen. Wir haben zu viele Fehler gemacht.“ Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht: Für Hummel und sein Team geht es am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Trillfingen weiter.