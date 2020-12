Türchen Nr. 5: Georg Steinle

2020 war für uns alle ein sehr herausforderndes Jahr. Gerade in der Adventszeit schauen wir jetzt auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Damit der Start in das neue Jahr nicht grau und schwer ausfällt, gilt es deshalb nun, auf das zu schauen, was Mut gemacht, Wärme geschenkt und Freude gebracht hat. Mit unserem kleinen Adventskalender wollen wir von der Schwäbischen Zeitung Ehingen genau das in den Fokus stellen und lassen dazu Menschen aus der Region zu Wort kommen. Heute kommt Georg Steinle zu Wort.

Ein schwieriges Jahr war 2020 für die Sportvereine – das muss man Georg Steinle (Mühlhausen), Präsident des Sportkreises Alb-Donau/Ulm, nicht sagen. Im Frühjahr ruhte wegen der Pandemie über Monate im Breitensport der Trainings- und Wettkampfbetrieb, im Herbst folgte die zweite Welle und wieder müssen die Sportvereine mit massiven Einschränkungen leben. Besonders traurig stimmt Steinle, „dass die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr zeitweise keinen Sport treiben konnten“ und dass „das Gemeinschaftsgefühl und das Vereinsleben gelitten haben“.

„All das fehlt sehr stark“, sagt Georg Steinle. Der Sportkreispräsident hebt aber auch das vorbildliche Verhalten der Vereine hervor, trotz der enormen Einschränkungen seien die Sportvereine „sehr diszipliniert mit der Situation umgegangen und nicht auf die Barrikaden gegangen“. Für ihn persönlich seien im zu Ende gehenden Jahr aufgrund abgesagter Vereins- und Verbandsveranstaltungen viele Termine entfallen, was ihm ungewohnt viele freie Freitag- und Samstagabende beschert habe.

Dies könnte sich im kommenden Jahr wieder ändern. Steinle hofft für 2021, dass Corona möglichst bald kein Thema mehr sein werde und der Sportbetrieb in den Vereinen wieder in gewohnter Weise stattfinden könne. Ebenfalls hofft der Sportkreispräsident, dass es den Vereinen, die im Jahr 2020 Mitglieder verloren haben, gelingt, diese Mitglieder zurückzugewinnen. Wirtschaftlich geht Georg Steinle davon aus, dass die Sportvereine ihre im Jahr 2020 erlittenen Einbußen verkraften werden und die finanzielle Situation ins Lot kommen wird, wenn 2021 wieder Veranstaltungen stattfinden, die eine wichtige Einnahmequelle für die Vereine sind.