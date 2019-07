Nach dem Dauerkarten-Vorverkauf startet der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen nun auch den Vorverkauf von Einzelkarten für die Heimspiele, die wegen der andauernden Sanierung der angestammten Spielstätte der TTF in Ochsenhausen auch 2019/20 in der JVG-Halle in Ehingen ausgetragen werden. Das erste Heimspiel des deutschen Meisters und Pokalsiegers ist am Samstag, 17. August, 19 Uhr, gegen den Vorjahres-Finalisten 1. FC Saarbrücken. Rekordmeister Borussia Düsseldorf ist am 17. November in Ehingen zu Gast, das Derby gegen den neu gegründeten TTC Neu-Ulm steht am 23. Februar 2020 auf dem Terminplan.

Die TTF bieten neben Dauerkarten (gültig für Liga und Pokal) und Tickets für einzelne Spiele auch Ticketpakete an: Erlebnistickets, Gruppentickets und Familientickets seien erhältlich, teilt der Bundesligist mit. Mit dem Erlebnisticket hat man einen Platz direkt am Court sicher, erhält zudem einen Verzehrgutschein im Wert von fünf Euro und ein Getränk. Wer Spiele mit Freunden oder als Verein verfolgen will, spart mit dem Gruppenticket, das ab zehn Personen gilt. Das Familienticket richtet sich an Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder) und enthält Freigetränke. Alle Tickets sind im Onlineticketshop der TTF sowie telefonisch über die TTF-Geschäftsstelle in Ochsenhausen, 07352/4348, erhältlich.