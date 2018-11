TTC Ehingen will nachlegen – Damen des SC Berg peilen nächsten Sieg an

Der Bann ist gebrochen. Nach ihrem ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Tischtennis-Bezirksliga wollen die Ehinger Herren auch am Samstag, 3. November, nicht leer ausgehen. Die Damen I des SC Berg haben am kommenden Wochenende in der Verbandsklasse Schwenningen zu Gast.

Herren Landesklasse 7: Der TSV Erbach hat am kommenden Wochenende spielfrei.

Herren Bezirksliga: Auf den Aufsteiger Ehingen wartet eine schwere Aufgabe. Gegner SC Lehr hat am vergangenen Wochenende durch den Sieg in Öpfingen die Tabellenspitze erobert. Daher haben die Gäste, die vor wenigen Tagen ihren ersten Saisonsieg einfuhren, sicher nur Außenseiterchancen.

Herren Kreisliga A2: Die SG Griesingen hat gegen Erbach II die Chance, die Scharte vom vergangenen Wochenende gegen Erbach II auszuwetzen. Aufsteiger SC Bach II muss gegen Ermingen eine Niederlage einkalkulieren. Dem SC Berg II ist gegen Nachbar Rottenacker ein klarer Sieg zuzutrauen.

Tabellenzweiter gegen Tabellenerster heiß es in der Partie in Öpfingen. Sowohl der TSV Herrlingen IV als auch die SG Öpfingen II sind in der laufenden Runde noch ohne Niederlage.

Herren Kreisliga B2: Trotz des Heimvorteils dürfte die SpVgg Obermarchtal in ihrem Spiel gegen den VfB Ulm das Nachsehen haben. Die SSG Ulm II will den Heimvorteil gegen den TTC Ehingen II zu einem Sieg nutzen.

Herren Kreisliga C2: Mit dem Heimvorteil können sich Unterstadion II, Rißtissen II und Rottenacker II etwas ausrechnen.

Damen Verbandsklasse: Die Damen des SC Berg sind gegen Schwenningen Favorit und haben einen weiteren Sieg eingeplant. Es wäre der vierte Saisonerfolg für den Tabellenführer aus Berg. Die Gäste aus Schwenningen liegen auf dem vorletzten Platz und haben bisher zwei Unentschieden, aber noch keinen Sieg erreicht.

Damen Bezirksliga: Die Schelklinger Damen sind in Merklingen sicher nicht chancenlos.

Jungen Landesklasse 7: Die Jungen des SC Berg wollen einen weiteren Sieg einfahren.