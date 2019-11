TTC Ehingen und SC Berg trumpfen auf

Der TTC Ehingen und der SC Berg haben am Samstag in der Tischtennis-Bezirksklasse der Herren groß aufgespielt und ihr jeweiliges Heimspiel klar gewonnen. Auch der TSV Erbach ließ sich in der Landesklasse der Herren von seinem Gegner DJK Wasseralfingen nichts vormachen. Die SG Öpfingen hat in der Bezirksliga der Herren gegen den SC Lehr ebenfalls einen Heimsieg eingefahren.

Herren Landesklasse 7: Der TSV Erbach ist in dieser Saison sehr gut drauf. Auch im Spiel gegen Wasseralfingen haben die Erbacher einen klaren Sieg geholt. Zunächst gewannen die Doppel Marcel Klein/Sefa Dogan und Stefan Staudenecker/Holger Raaf. Marcel Klein und Stefan Staudenecker (je 2), Sefa Dogan, Josef Wanner und Holger Raaf machten mit Einzelsiegen den Erfolg komplett. Die Gäste entschieden beim Erbacher 9:2-Erfolg nur je ein Doppel und ein Einzel für sich.

Herren Bezirksliga: Die SG Öpfingen lag nur beim Stand von 2:3 einmal in Rückstand und hat am Ende einen ungefährdeten 9:6-Sieg eingefahren. Thomas Köhler/Daniel Hirschle und Jan Ocker/Linus Kohler siegten bei den Doppeln. Jan Ocker und Thomas Kamm gewannen jeweils zwei Einzel. Den Rest besorgten für die Öpfinger Florian Schik, Daniel Hirschle und Linus Kohler.

Herren Bezirksklasse 2: Der TTC Ehingen kommt in Schwung. Das musste am Samstag im Derby auch der VfL Munderkingen feststellen, der in der Gymnasiumhalle nur jeweils ein Doppel (Pallasdies/Krutz) und ein Einzel (Daniel Pallasdies) für sich entschied. Patrick Huss/Martin Heinzelmann und Adam Weigel/Jürgen Abele brachten die Gastgeber mit ihren Siegen im Doppel zunächst in Front. Patrick Huss gewann danach zwei Einzel. Je ein Einzel ging an Heiko Netzer, Jens Fischer, Adam Weigel, Jürgen Abele und Martin Heinzelmann vom klar dominierenden und mit 9:2 siegreichen Gastgeber.

Der SC Bach hatte beim SC Lehr mit 4:9 das Nachsehen. Außer dem Doppel Can Quan/Andreas Ritter punkteten nur noch Bernhardt Häufele (2) und Timo Grüninger mit insgesamt drei Einzelsiegen für die Gäste.

Auch der SC Berg zeigte sich am Samstag von seiner besten Seite. Er hatte Tabellenführer TSV Seißen zu Gast und gewann zunächst nur durch Thomas Maier/Michael Glanz ein Doppel. Aus einem 1:2-Rückstand machte der SC Berg dann ein klares 9:2. Thomas Maier und Michael Glanz sicherten sich zunächst jeweils zwei Einzel. Je ein Einzel ging Jasmin Stocker, Thomas Schmidt, Julian Geyer und Felix Endlichhofer. In zwei Stunden stand der klare 9:2-Sieg fest.

Herren Kreisliga A2: In der Aufstellung Michael Schweikert, Steffen Schneider, Horst Ried, Karl-Heinz Kohler, Eugen Ried und Franz Brugger hatte Unterstadion gegen den Favoriten Herrlingen IV keine Chance.

Die zweite Mannschaft des SC gewann hat ebenfalls. Allerdings lagen die Gäste in Rottenacker bis zum zwischenzeitlichen 4:3 im Rückstand, doch am Ende stand es 6:9. Für Berg II gewann zunächst das Doppel Jochen Pflug/Franz Pflug, dann in den Einzeln Sandro Plietzsch, Franz Pflug und Jürgen Maier (je 2), Nadine Wollinsky und Jochen Pflug. Rottenacker gewann zwei Doppel durch Christian Wölfle/Karl-Heinz Moser und Florian Kurz/Stephan Grözinger, dann noch vier Einzel durch Christian Wölfle und Florian Kurz (je 2).

Der TSV Erbach II hatte gegen den VfB Ulm klar das Nachsehen. Florian Weithofer/Julian Schaupp gewannen ein Doppel, dann aber nur noch Florian Weithofer und Wolfgang Heß jeweils ein Einzel.

Auch die SG Öpfingen II hatte in ihrer Begegnung das Nachsehen. Die Öpfinger gewannen gegen den SSV Ulm 1846 III zunächst zwei Doppel durch Carsten Rechtsteiner/Michael Kleck und Markus Köhler/Julian Denkinger, dann noch drei Einzel durch Carsten Rechtsteiner (2) und Michael Kleck.

Herren Kreisliga B2: Zwei deutliche 9:0-Siege gab es am Wochenende. Obermarchtal hatte in Staig keine Chance und ebenfalls mit 9:0 gewann Öpfingen III gegen Wiblingen.

De TTC Ehingen II hielt in Bach bis zum zwischenzeitlichen 6:6 das Spiel offen. Doch dann sicherte sich der SC Bach II die restlichen drei Einzel.

Mit einem 8:8 trennten sich die TSG Rottenacker II und der SC Berg III. Die Gäste holten am Schluss noch einen Zwei-Punkte-Rückstand auf.

Herren Kreisklasse 2: Die Schelklinger Herren gewannen das Spitzenspiel in Beimerstetten. Der VfL Munderkingen II dagegen verlor in Blaubeuren.

Damen Bezirksliga: Schelklingen hatte gegen Herrlingen IV das Nachsehen. Heidi Schuster/Gabriele Herrmann gewannen zunächst ein Doppel. Drei Einzel gingen durch Paula Hack (2) und Gabriele Herrmann an den TSV Schelklingen.

Mädchen Landesliga 4: Die Mädchen I des SC Berg haben gewonnen. Sie lagen allerdings zunächst in Rückstand, drehten jedoch das Spiel gegen den VfB Ulm. Anna Scheuing/Antonia Egle gewannen ein Doppel. Fünf Einzel gingen durch Emelie Endlichhofer, Antonia Egle (je 2) und Anna Scheuing an den SC Berg.