TTC Ehingen: Karl Scheible bleibt Vorsitzender

Eine ungewöhnlich positive Entwicklung weist die erste Herren-Mannschaft des Tischtennisclubs Ehingen vor. Bei der Hauptversammlung des TTC wurde die Meisterschaft entsprechend gewürdigt.

Bei der Mitgliederversammlung 2017 hatten sich die Sportler über den Erfolg in der Relegation gefreut. Mit dem Vorsatz, den Verbleib in der Bezirksklasse zu schaffen, waren die Ehinger Herren im Herbst in die Verbandsrunde gestartet. Mit 32:4 Punkten wurden sie dann mit großem Vorsprung Meister und spielen in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Diesen Erfolg stellte der TTC-Vorsitzende Karl Scheible in seinem Bericht in den Vordergrund. Er berichtete ferner über drei Ausschusssitzungen, die Radtour und die aktive Beteiligung bei der Kirbe.

Jugendleiter Wolfgang Huss fand seine neue Heimat in Ungarn, sein Sohn Patrick gab den Bericht über die Jugendarbeit. Die U18-Jungen wurden Zweite der Kreisliga B und steigen neben Rottenacker in die Kreisliga A auf. Die U12 wurde in der Bezirksklasse Vierter. Victoria Knelz wurde bei der Bezirksrangliste Zweite und bei den baden-württembergischen Meisterschaften Fünfte. Patrick Huss bedauerte, dass in der zurückliegenden Saison mangels Ausrichter die Bezirksmeisterschaften ausfielen.

In seiner Eigenschaft als Sportwart erwähnte Huss die Platzierungen der drei Herren-Teams. Außer der Meisterschaft der „Ersten“ wurden die Herren II Sechste der Kreisliga B, die Herren III Fünfte im Vergleich mit teils hochklassigen Gegnern in der Kreisklasse. „In der kommenden Saison kann man wieder den Blick nach oben richten“, sagte Huss. Erste beim Nikolaus-Mixed wurden Barbara Bussinger und Marcellus Abele.

Dank der Einnahmen bei der Ehinger Kirbe erwirtschaftete der TTC laut Kassierer Ralf Hammer erneut einen Überschuss. Sein besonderer Dank galt den Sponsoren Hans-Peter Rommel und Jürgen Abele. Nach 27 Jahren gab Hammer nun sein Amt ab. Nach dem Bericht des Kassenprüfers Hans-Peter Rommel wurde der Kassierer einstimmig entlastet und für seine Arbeit gelobt. Hammer erhielt noch eine besondere Ehrung: Unter anderem bekam er ein Weinglas mit der Gravour „TTC Ehingen 2018“.

Die Wahlen erfolgten per Akklamation: Vorsitzender bleibt Karl Scheible, sein Stellvertreter Stefan Schwager. Guido Frömmichen wird Kassierer, an seiner Stelle wird Annette Ströbele Schriftführerin. Sportwart bleibt Patrick Huss, der auch zunächst das Amt seines Vaters Wolfgang Huss als Jugendleiter fortführt. Beisitzer sind Carmen Reuter und Horst Leichtle, Kassenprüfer Hans-Peter Rommel und Bärbel Bussinger.

In Abwesenheit wurden Jürgen Kloker für 50-jährige Mitgliedschaft, Gerd Haid (40 Jahre) sowie Ralf Eickmann und Mustafa Mehmet für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Abschließend wurde über kommende Vorhaben gesprochen: Unter „Verschiedenes“ gab Jürgen Abele bekannt, dass sein Sohn Sebastian zur neun Saison zum SC Staig wechselt. Karl Scheible dankte allen Mitverantwortlichen und Helfern und der Stadt für die Nutzung der Gymnasiumshalle sowie Hausmeister Johnnie Kuhn.