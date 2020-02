TTC Ehingen gewinnt das Derby

Die Ehinger Tischtennis-Herren I haben das Derby in der Bezirksklasse gegen den SC Bach knapp gewonnen. Die Damen I des SC Berg sind weiterhin auf der Siegerstraße. Der TSV Erbach machte mit Weißenhorn wenig Federlesen.

Herren Landesklasse 7: Der TSV Erbach wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gab gegen Weißenhorn nur ein Einzel ab. Nach Siegen der Doppel Stefan Staudenecker/Jürgen Mast, Marcel Klein/Sefa Dogan und Josef Wanner/Dennis Knapp gingen noch sechs Einzel durch Marcel Klein (2), Stefan Staudenecker, Josef Wanner, Sefa Dogan und Dennis Knapp an die Gäste. Die Partie dauerte nur wenig mehr als zwei Stunden.

Herren Bezirksliga: Die SG Öpfingen verlor gegen den Tabellenführer Langenau alle drei Doppel. Danach gingen nur noch vier Einzel durch Thomas Köhler (2), Daniel Hirschle und Bernhard Rieger an den mit 4:9 unterlegenen Gastgeber.

Herren Bezirksklasse 2: Bis zum Schluss völlig offen war das Derby zwischen dem TTC Ehingen und SC Bach. Die Gastgeber gewannen zunächst zwar zwei Doppel durch Patrick Huss/Martin Heinzelmann und Adam Weigel/Wolfgang Vetter, dann aber nur noch sechs Einzel durch Patrick Huss und Martin Heinzelmann (je 2), Adam Weigel und Wolfgang Vetter. Das von Patrick Huss/Martin Heinzelmann gewonnene Schlussdoppel ergab dann die Entscheidung zugunsten des TTC. Der SC Bach gewann durch Can Quan/Andreas Ritter ein Doppel, lag aber zwischenzeitlich sogar 5:4 in Führung. Sechs Einzel gingen an den SC Bach durch Benjamin Mekle (2), Harald Enderle, Andreas Ritter, Ralf Rameiser und Can Quan.

Der SC Berg hatte gegen den Tabellenzweiten Blaubeuren das Nachsehen. Thomas Mayer/Julian Geyer gewannen ein Doppel, Thomas Mayer (2) und Jochen Pflug drei Einzel.

Herren Kreisliga A2: Griesingen zeigte sich verbessert und siegte gegen SC Berg II. Zwei Doppel gingen durch Roman Werner/Julian Kasper und Alfred Bausenhart/Hans Oed an den Gastgeber. Griesingen gewann danach sieben Einzel durch Roman Werner, Alfred Bausenhart und Tim Günther (je 2), Julian Kasper (1). An den SC Berg ging zunächst ein Doppel durch Paul Maier/Berthold Neidig, dann noch vier Einzel durch Sandro Plietzsch, Paul Maier, Berthold Neidig und Leonie Ströbele.

Die TSG Rottenacker schlug sich wacker gegen Tabellenführer Herrlingen IV, gewann aber nur ein Doppel durch Wilfried Fues/Werner Walter und zwei Einzel durch Wilfried Fues und Werner Walter.

Der TSV Rißtissen revanchierte sich gegen Unterstadion. Er gewann alle drei Doppel durch Alexander Schreiner/Thomas Braig, Andreas Hofmann/Johannes Körner und Marc Nilius/Johannes Behmüller. Dann gingen noch sechs Einzel an den Gastgeber durch Andreas Hofmann, Johannes Körner, Thomas Braig, Marc Nilius, Johannes Behmüller und Alexander Schreiner. Für den SVU gewann nur Joachim Lorenz zwei Einzel.

Knapp ging es in Öpfingen her, wo die Gastgeber gegen Erbach II erst nach dem Schlussdoppel als Sieger feststanden. Bernhard Rieger/Carsten Rechtsteiner gewannen ein Eingangs- und das Schlussdoppel. Sieben Einzel gingen an Öpfingen II durch Michael Kleck und Herbert Friedrich (je 2), Carsten Rechtsteiner, Andreas Karpa und Walter Hirschle. Erbach II gewann zunächst zwei Doppel durch Max Mößlang/Holger Raaf und Jürgen Steininger/Marcel Teichgräber und dann fünf Einzel durch Holger Raaf (2), Florian Weithofer, Max Mößlang und Marcel Teichgräber.

Herren Kreisliga B2: Obermarchtal kam zu einem knappen Sieg gegen Wiblingen. Reinhold Laut/Ralph Striegel gewannen Eingangs- und Schlussdoppel. Sieben Einzel gingen an Reinhold Laut (2), Ralph Striegel, Herbert Heinzelmann, Gerhard Huss, Norbert Stöhr und Anton Köberle.

Herren Kreisliga C2: Rißtissen II hatte in Lehr klar das Nachsehen.

Herren Kreisklasse 2: Ehingen III verlor auch das zweite Spiel gegen Beimerstetten III klar.

Damen Verbandsklasse: Die Damen I des SC Berg hatten gegen Untergröningen II mehr Mühe als erwartet. Sie gewannen zwar die Doppel durch Sarah Pflug/Nadine Wollinsky und Jana Hoffmann/Jasmin Stocker. Nach vier gewonnenen Einzeln durch Jasmin Stocker, Sarah Pflug, Jana Hoffmann und Nadine Wollinsky stand es plötzlich 6:6. Doch Jasmin Stocker und Nadine Wollinsky gewannen noch die beiden letzten Einzel.

Damen Landesklasse 7: Berg II verlor gegen Untergröningen III. Carina Ziegler gewann zwei Einzel.

Damen Bezirksklasse: Schelklingen kam zu einem knappen Sieg. Elke Duelli/Paula Hack gewannen ein Doppel. Sieben Einzel gingen an Gabriele Hermann (3), Heidi Schuster (2), Paula Hack und Elke Duelli.

Mädchen 18 Landesliga 4: Gegen Abtsgmünd gewann nur Emelie Endlichhofer ein Einzel für den SC Berg.