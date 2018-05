TSV Riedlingen nimmt auch die Hürde Betzenweiler

Der TSV Riedlingen hat auch im nahen Betzenweiler einen Sieg eingefahren und vergrößerte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze. Die SG Öpfingen kann in ihrem Nachholspiel jedoch noch auf drei Punkte Abstand herankommen. Der SV Oggelsbeuren versäumte die Gelegenheit, Boden gutzumachen.

SGM Ertingen/Binzwangen - SV Dürmentingen 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Patrick Schlegel (5.), 1:1, 2:1 Alexander Hecht (25., 70.). - SGM-Trainer Bernd Rumpel sagte, dass der Sieg sehr glücklich gewesen sei. Die Gäste hatten nämlich mehr Torchancen, versagten jedoch im Abschluss. „Mittelstürmer und Torwart haben für uns das Spiel gewonnen“, so Bernd Rumpel. - Reserven: 3:0.

FC Schelklingen/Alb - SF Kirchen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Tim Seebauer (38.), 0:2 Niklas Schrode (70.), 0:3 Tim Seebauer (75.). - Besonderes Vorkommnis: Rot Fabian Mayer (FC/68.). - Laut Aussage von FC-Trainer Wilfried Staiger hatten die SF Kirchen vor allem in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel und haben verdient gewonnen. - Reserven: 0:0.

VfL Munderkingen - SpVgg Pflummern-Friedingen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Hossam Khalil (62./FE), 2:0 Lukas Ottenbreit (67./Kopfball). - Durch zwei Standards kam der VfL Munderkingen zu einem knappen Sieg. Felix Schelkle: „Der Tabellenletzte hat gekämpft und auf Konter gespielt und am Ende ein achtbares Ergebnis erreicht.“

SV Betzenweiler _ TSV Riedlingen 0:3 (0:3). - Tore: 0:1 Thorsten Müller (12.), 0:2, 0:3 Dennis Altergot (17, 38.). - Das absolute Spitzenspiel Zweiter gegen Ersten hatte 350 Zuschauer auf den Plan gerufen. Der Spielbeginn war extra auf 17.30 Uhr verlegt worden, was sich auch lohnte. In der zweiten Halbzeit waren beide Mannschaften gleichwertig und nach Aussage von Abteilungsleiter Gerhard Rief versagte der Schiedsrichter seiner Mannschaft einen möglichen Elfmeter. Doch Alois Steiner (Uttenweiler) war insgesamt ein sehr guter Leiter.

SV Ringingen - SV Oggelsbeuren 4:1 (2:0). - Tore: 1:0 Holger Scheit (21./FE), 2:0 Fabian Burkhard (35.), 3:0 Daniel Kress (62.), 4:0 David Braunsteffer (77.), 4:1 Martin Aßfalg (81.). - Besonderes Vorkommnis: Holger Scheit verschießt (76.) einen Elfmeter. - Pressewart Markus Schele wunderte sich, dass die Gäste nicht so spielten, als wollten sie noch vom Relegationsplatz wegkommmen. Der einzige echte Angriff erbrachte in der 81.Minute noch das 4:1. Der SV Ringingen machte stets Druck und hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. - Reserven: 0:4.

Nächste Spiele: Mittwoch 19 Uhr: SV Dürmentingen - SG Griesingen, SF Kirchen - SG Öpfingen.