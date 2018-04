TSV Riedlingen erzielt rekordverdächtiges Ergebnis

Der TSV Riedlingen hat in seinem Spiel der Fußball-Kreisliga A1 den Nachbarn Pflummern-Friedingen deutlich abgefertigt. 15:0 gewann der Titelfavorit gegen einen personell stark geschwächten Gegner. Die Mannschaften von Platz 13 bis 15 haben durchweg gewonnen. Dabei sorgten die SF Bussen in Ingstetten für eine Überraschung und beraubten Gastgeber Schelklingen/Alb aller Hoffnungen auf den Relegationsplatz zwei. Somit bleiben nur noch zwei Anwärter für den begehrten Platz übrig: Öpfingen und Betzenweiler. Türkgücü Ehingen ist zurzeit von der Rolle. Oberdischingen drehte das Pausenergebnis (2:1) in Munderkingen im zweiten Durchgang um.

SpVgg Pflummern-Friedingen – TSV Riedlingen 0:15 (0:8). - Tore: 0:1 Dennis Retunsky (2.), 0:2, 0:3 Fabian Ragg (10., 15.), 0:4 Felix Schmid (21.), 0:5, 0:6 Dennis Altergot (23., 34.), 0:7 Dennis Retunsky (40.), 0:8 Dennis Altergot (44.), 0:9, 0:10 Fabian Ragg (49., 50.), 0:11 Dennis Altergot (55.), 0:12, 0:13, 0:14 Dennis Retunsky (57., 67., 71.), 0:15 Nico Büchele (85.). - Einziger Gewinner beim Gastgeber war der Kassierer, denn es waren 150 Zuschauer vor Ort. Pflummern hatte gerade noch zwölf Spieler von der ersten Mannschaft und der Reserve. - Reserven: 0:3 (gewertet).

SV Ringingen – Türkgücü Ehingen 6:2 (2:0). - Tore: 1:0 Daniel Kress (15.), 2:0 Jan Braunsteffer (22.), 2:1 Emre Berber (51.), 3:1 Raphael Müller (63.), 4:1 Jan Braunsteffer (67.), 5:1, 6:1 Daniel Kress (70., 71.), 6:2 Mehmet Kaplan (76.). - Während die Gäste bis zum 2:1 einigermaßen mithielten, war das 3:1 der Knackpunkt. Reserven: 2:1.

SV Oggelsbeuren – SF Kirchen 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 Lukas Weller (7.), 1:1 Sebastian Tress (30.), 2:1 Lukas Weller (70.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Kirchen (85.). - Laut Aussage von Christian Aßfalg war das Spiel hart umkämpft und am Ende war der Sieg etwas glücklich. - Reserven: 0:8.

FC Schelklingen/Alb – SF Bussen 1:2 (0:0). - Tore: 1:0 Andre Kley (60.), 1:1 Jakob Schlaucher (68.), 1:2 Alexander Beck (80.). - FC-Trainer Wilfried Staiger sagte es klipp und klar: „Wir waren von der Rolle und haben verdient verloren.“ - Res.: 3:0.

VfL Munderkingen – SV Oberdischingen 2:4 (2:1). - Tore: 0:1 Tim Knittel (7.), 1:1 Hossam Khalil (28.), 2:1 Tobias Dorn (32.), 2:2 Eigentor (74.), 2:3, 2:4 Toni Lindinger (78., 90.). - In der ersten Halbzeit war der VfL die bessere Mannschaft, versäumte es jedoch, auf 3:1 zu erhöhen und kassierte stattdessen ein Eigentor. Im zweiten Durchgang hatte Oberdischingen mehr Torchancen.

SV Betzenweiler – SV Dürmentingen 4:2 (2:2). - Tore: 0:1 Patrick Schlegel (7.), 1:1 Viktor Hasenkampf (13.), 1:2 Patrick Schlegel (16.), 2:2 Marius Rudolf (41.), 3:2 Viktor Hasenkampf (60.), 4:2 Niklas Buck (88.). - Der Gastgeber-Sieg ging aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung. 350 Zuschauer wollten das Derby sehen. - Reserven: 0:0.

Nachholspiele: Mittwoch, 18.30 Uhr: VfL Munderkingen - SV Ringingen. Donnerstag, 18.30 Uhr: SF Kirchen - SV Betzenweiler, SV Oggelsbeuren - SG Öpfingen, SGM Ertingen/Binzwangen – TSV Riedlingen.