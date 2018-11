TSV Rißtissen gewinnt das Lokalderby in Donaurieden

In der Kreisliga A 1 hat es am Wochenende ein volles Programm gegeben. Zweimal gab es Unentschieden, fünfmal siegten die Gäste. Wichtig für den TSV Rißtissen war der Sieg in Donaurieden. Der Aufsteiger konnte durch diesen Erfolg auf Platz zwölf vorrücken. In Munderkingen gab es in einem niveauarmen Spiel ein 4:4. Die SG Griesingen hat eine schlechte Woche hinter sich und kassierte innerhalb von acht Tagen drei Niederlagen. Auch der SV Oberdischingen ging gegen die SF Kirchen leer aus. Türkgücü spielte diesmal nur 1:1, hat aber in drei Spielen in Folge sieben Punkte geholt. Eine hohe Niederlage hat der SV Dürmentingen im Lokalderby gegen den SV Betzenweiler eingefahren.

TSV Türkgücü Ehingen - SGM Daugendorf/Zwiefalten 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Orhan Ucar (16.), 1:1 Johannes Ruess (45.). - Vergangenen Donnerstag war SGM-Trainer Hans Peter Hertenberger Zuschauer auf dem Kunstrasen. Er hat daher seine Mannschaft am Sonntag richtig eingestellt.

VfL Munderkingen - SGM Ertingen/Binzwangen 4:4 (2:3). - Tore: 0:1 Axel Frick (7.), 0:2 Alexander Hecht (15.), 1:2 Lukas Ottenbreit (18.), 1:3 Laurin Birkhofer (27.), 2:3 Florian Bieg (40.), 3:3 Lukas Ottenbreit (61.), 3:4 Christian Jäggle (70.), 4:4 Florian Bieg (85.). - Laut Aussage von Felix Schelkle hatte dieses Spiel ein schwaches Niveau: „Alle Tore entstanden nach krassen Abwehrfehlern“. - Reserven: 6:1.

SG Griesingen - FC Schelklingen/Alb 2:4 (1:2). - Tore: 1:0 Bernd Weimann (15.), 1:1 Fabian Mayer (25.), 1:2, 1:3 Timo Rothenbacher (44., 55.), 2:3 Thomas Traub (88.), 2:4 Andre Kley (90.). - Nach Aussage von Dominik Brunner hatte die SG Griesingen zunächst spielerische Vorteile. Doch schon zur Halbzeit lagen die Gastgeber im Rückstand. Aufgrund der zweiten Halbzeit hat der FC Schelklingen/Alb aber verdient gewonnen. - Reserven: 3:0.

SF Donaurieden - TSV Rißtissen 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Peter Gall (18.), 0:2 Stefan Beck (57.), 1:2 Bernd Stetter (87.). - „In der ersten Halbzeit war Donaurieden schwach, nach der Pause wurde es zwar etwas besser. Doch der Anschlusstreffer fiel zu spät, um wenigstens ein Remis zu retten“, sagte Pressewart Robin Kolleth. - Reserven: 4:1.

SV Oberdischingen - SF Kirchen 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Valerie Zielke (24.), 1:1 Dominik Hanser (39.), 1:2 Erkut Sadik (80.). - In einem ausgeglichenen Spiel sah es lange Zeit nach einer Punkteteilung aus. Doch die Gäste sicherten sich in der 80. Minute noch den Sieg.

SV Dürmentingen - SV Betzenweiler 0:6 (0:1). - Tore: 0:1 Benjamin Argo (21.), 0:2 Rainer Neubrand (47.), 0:3, 0:4 Marius Rudolph (50., 52.), 0:5 Fabian Argo (66.), 0:6 Biniam Aftevari (85.). - In der ersten Halbzeit sah es nicht nach einer so hohen Niederlage aus. Nach dem 0:2 sind die Gastgeber eingebrochen. - Reserven: 1:2.