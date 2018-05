TSV Erbach will mit Sieg starten

Die Tischtennis-Herren I des TSV Erbach starten am zweiten Rückrunden-Spieltag der Landesklasse nach der Spielpause ebenfalls in die Punkterunde. Auch die SG Griesingen in der Bezirksliga hat nun die Winterpause beendet. Die SG Öpfingen ist am Wochenende 3./4. Februar spielfrei.

Herren Landesklasse: Der Aufsteiger TSV Erbach hat gute Aussichten, mit einem Heimsieg in die Rückrunde zu starten. Schon in der Vorrunde haben die Erbacher in Hüttlingen mit 9:3 gewonnen.

Herren Bezirksliga: Die SG Griesingen hat am Samstag gleich eine schwere Aufgabe. Gegner TSV Holzheim ist Mitfavorit um die Meisterschaft und wird seinen Gästen nichts schenken. Das Spiel der Vorrunde ging kampflos an den TSV Holzheim.

Herren Bezirksklasse 2: Nach dem erfolgreichen Rückrundenstart haben die Ehinger Herren am Samstag ein Heimspiel. Sie wollen den Sieg der Vorrunde (9:3) wiederholen. Am Freitag holt der SC Berg das Spiel in Dornstadt nach.

Herren Kreisliga A2: Der Aufsteiger TSV Erbach II hat bereits in Rottenacker mit 9:3 gewonnen und dürfte auch zu Hause nichts anbrennen lassen.

Die SpVgg Obermarchtal hat nach der Vorrunde eine dürftige Bilanz. Nun ist der Tabellenachte beim SC Berg II zu Gast. Berg II will am Wochenende gegen Obermarchtal zu Hause nicht leer ausgehen. In der Vorrunde gab es ein 8:8.

Klarer Favorit ist der SC Bach in der Begegnung gegen den TV Wiblingen. Das Spiel in der Vorrunde der Kreisliga A2 ging deutlich mit 9:2 an den Sport-Club aus Bach.

Herren Kreisliga B2: Der TSV Schelklingen bekommt es am Samstag mit beiden Mannschaften des SC Berg zu tun. Zumindest ein Spiel will der TSV gewinnen. Berg IV gilt in seinem zweiten Spiel trotz Heimvorteils gegen SSV Ulm 46 IV als Außenseiter.

Damen Bezirksliga: Zum Rückrunden-Auftakt stehen sich die punktgleichen Mannschaften Berghülen und Schelklingen gegenüber. In der Vorrunde gewannen die Schelklinger Gäste mit 8:5.

Samstag, 3. Februar

Herren Landesklasse 7

Erbach – Hüttlingen (Sa 18.30)

Burgberg – Giengen

Herren Bezirksliga

SSV Ulm 46 II – Bellenberg

Holzheim – Griesingen (Sa 19)

SSG Ulm 1999 – Langenau

Seißen – Lehr

Herren Bezirksklasse 2

Dornstadt II – SC Berg (Freitag)

Ehingen – Herrlingen III (Sa 18)

Lehr II – Blaubeuren

Herren Kreisliga A 2

Erbach II – Rottenacker (Sa 18.30)

SC Berg II – Obermarchtal (Sa 19)

SC Bach – TV Wiblingen (Sa 19)

Herren Kreisliga B 2

Berg IV – SSV Ulm 46 IV (Sa 15.30)

Berg III – Schelklingen (Sa 19)

Schelklingen – Berg IV (So 10)

Herren Kreisliga C 2

Obermarchtal II – Wiblingen II

(Sa 18)

Seißen III – Rißtissen II (Sa 19)

Herren Kreisklasse 2

Ehingen III – VfB Ulm II (Sa 18)

SSG Ulm III – Laichingen IV

Dornstadt IV – Beimerstetten III

Damen Verbandsliga

Frickenhausen II – Untergröningen

Herrlingen II – Altenmünster

Lützenhardt – Gröningen-Satteldorf

Schönmünzach II – SB Stuttgart II

Damen Bezirksliga

Berghülen – Schelklingen (Sa 18)

SSV Ulm 46 II – Langenau

Mädchen Verbandsklasse

Deuchelried – Westhausen

Mädchen Bezirksliga

SC Berg II – SSV Ulm 46 (Sa 13.30)

Jungen U18 Bezirksliga

Illertissen – Vöhringen II

VfB Ulm – Witzighausen

Ludwigsfeld – Dornstadt

SC Berg – Erbach (Sa 15.30)

Vöhringen II – Pfuhl

Jungen Bezirksklasse 2

SC Bach – Blaubeuren (Sa 14)

Jungen Kreisliga B 2

Öpfingen – Ehingen (Sa 13.30) (ai) (ai)