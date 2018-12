TSV Erbach und SG Öpfingen gewinnen

Zum Abschluss der Vorrunde der Tischtennis-Saison 2018/19 haben die Herren des TSV Erbach und der SG Öpfingen nochmals Siege eingefahren. Die Damen I des SC Berg sind trotz ihrer zweiten Niederlage Halbzeit-Meister.

Herren Landesklasse 7: Der TSV Erbach hat zum Vorrundenschluss noch für eine Überraschung gesorgt. Beim Tabellendritten TSV Blaustein gelang ein knapper Sieg. Staudenecker/Stückle gewannen zwei Doppel. Sieben Einzel gingen ebenfalls an die Gäste. Stefan Staudenecker, Jürgen Mast und Patrick Stückle (je 2) sowie Josef Wanner sicherten den Gästesieg, der die Erbacher auf Platz vier brachte.

Herren Bezirksliga: Durch den Sieg gegen Langenau bleiben die Öpfinger Herren I auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Gleich zu Spielbeginn entschieden Köhler/Schik und Kamm/Rechtsteiner zwei Doppel für die SG. Mit drei Einzelsiegen in Folge zogen die Gastgeber auf 5:1 davon. Florian Schik und Carsten Rechtsteiner (je 2), Thomas Köhler, Linus Kohler und Tobias Kamm ließen mit insgesamt sieben Einzelsiegen keine Zweifel aufkommen.

Herren Bezirksklasse 2: Der VfL Munderkingen kam zum einzigen Sieg. Pallasdies/Dani gewannen ein Eingangsdoppel und auch das Schlussdoppel. Auch Krutz/Lehnhart gelang ein Doppelsieg. In den Einzeln punkteten Daniel Pallasdies und Rebeka Dani (je 2), Robert Krutz und Frank Lehnhart.

Der SC Berg hatte nicht seinen besten Tag. Zunächst gewannen nur Maier/Maute ein Doppel. Thomas Schmidt (2) und Thomas Maier gewannen drei Einzel.

Trotz Heimvorteils ging der SC Bach leer aus. Gegen Dornstadt II gewannen Quan/Ritter zunächst ein Doppel. Dann gingen aber nur noch fünf Einzel durch Bernhardt Häufele und Walter Knaupp (je 2), Can Quan (1) an die Gastgeber.

Herren Kreisliga A2: Das Derby in Griesingen entschieden die Gastgeber für sich. Sie gewannen gleich zwei Doppel durch Braun/Bausenhart und Günther/Günther. Dann folgten noch sieben Einzelsiege durch Roman Werner, Julian Kasper und Markus Braun (je 2), Tim Günther (1). Für Öpfingen II punkteten das Doppel Bierer/Karpa, in den Einzeln Andreas Karpa, Herbert Friedrich und Stefan Schuster.

Dem TSV Rißtissen gelang der zweite Sieg. Anfangs siegten in den Doppeln Körner/Schreiner und Rieber/Wiest, dazu kam noch der Gewinn des Schlussdoppels. In den Einzeln gewannen Johannes Körner und Alexander Schreiner (je 2), Marc Nilius und Alexander Rieber. Für Erbach II siegten zunächst das Doppel Mößlang/Steininger, dann in den Einzeln Julian Schaupp (2), Wolfgang Heß, Max Mößlang, Jürgen Steininger und Helmut Kräutle.

Der SC Berg II hatte in Ermingen das Nachsehen. Die Gäste gewannen zwar zwei Doppel durch Endlichhofer/Maier Jürgen und Niederer/Maier Paul, dann aber nur noch drei Einzel durch Felix Endlichhofer, Walter Tabert und Josef Niederer.

Beim Tabellenzweiten Herrlingen IV ging Aufsteiger SC Bach II leer aus. Zwar gewannen Knoll/Strobel ein Doppel, dann aber nur noch Markus Rueß (2), Stefan Schütt, Stefan Strobel und Guntram Pfisterer fünf Einzel.

Herren Kreisliga C2: Das Derby in Unterstadion gewann Rottenacker II. Rißtissen II verlor in Ermingen.

Damen Verbandsklasse: Der SC Berg I bezog seine zweite Niederlage in dieser Saison. Beim 4:8 in Gärtringen ging ein Doppel durch Stocker/Pflug an die Gäste, die dann aber nur noch drei Einzel durch Sarah Pflug (2) und Jasmin Stocker gewannen.

Damen Landesklasse 7: SC Berg II gab nur ein Einzel ab. Für das klare 8:1 gegen Staig II sorgten die Doppel Silz/Ströbele und Pflug/Stocker, in den Einzeln Sarah Pflug und Kerstin Silz (je 2), Leonie Ströbele und Bianca Stocker.

Damen Bezirksliga: Die Schelklinger Damen trumpften gegen SC Berg III auf. Zunächst gewannen die Doppel Schuster/Herrmann und Duelli/Hack, dann in den Einzeln Paula Hack (3), Gabriele Herrmann (2) und Heidi Schuster. An Berg III gingen nur drei Einzel durch Corinna Haas (2) und Barbara Gog.

Jungen Landesklasse: Die Berger Jungen I deklassierten Gastgeber Vöhringen.

Mädchen Landesliga 4: Die Berger Mädchen überließen Biberach den ersten Sieg. Nach dem Doppelsieg von Dalheimer/Koch gelangen nur noch Annika Scheuing und Sarah Koch zwei Einzelsiege.