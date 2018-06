TSV Erbach startet Rückrunde mit Sieg

Mit einem wichtigen Sieg sind die Tischtennis-Herren I des TSV Erbach in die Rückrunde der Landesklasse gestartet. Die SG Griesingen in der Bezirksliga und der TTC Ehingen I in der Bezirksklasse der Herren haben dagegen Niederlagen kassiert.

Herren Landesklasse: Gegen den Tabellenletzten TSV Hüttlingen hat Aufsteiger TSV Erbach auch in der Rückrunde gewonnen. Staudenecker/Stückle und Raaf/Mößlang sicherten dem TSV nach den Doppeln eine 2:1-Führung. Die Gäste glichen zunächst auf 3:3 aus, doch nach der 5:4-Führung gewann Erbach die restlichen vier Einzel. Je zwei Einzel gewannen Stefan Staudenecker und Holger Raaf. Jeweils ein Einzel ging an Max Mößlang, Josef Wanner und Patrick Stückle. Erbach rückte in der Tabelle auf Platz sieben vor.

Herren Bezirksliga: Wie kaum anders zu erwarten, gingen die Griesinger Herren beim Tabellenzweiten Holzheim leer aus. Nur Braun/Günther gewannen ein Doppel und Wolfgang Schmidt ein Einzel.

Herren Bezirksklasse: Aufsteiger SC Berg hat in Dornstadt gewonnen. Bereits zwei Doppel gingen durch Geyer Gerhard/Geyer Julian und Schmidt/Scheuing an die Gäste. Thomas Maier, Thomas Schmidt und Gerhard Scheuing gewannen jeweils zwei Einzel. Den neunten Punkt sicherte Jochen Pflug.

Obwohl Sebastian Abele wieder im Team war, verloren die Ehinger Herren in dieser Saison zum zweiten Mal zu Hause. Gegen Herrlingen III ging nur ein Doppel durch Huss/Heinzelmann an die Gastgeber. Dazu kamen vier Einzelsiege durch Martin Heinzelmann (2), Patrick Huss und Marcellus Abele.

Herren Kreisliga A2: Die SpVgg Obermarchtal kommt einfach nicht in die Gänge. Auch beim SC Berg II ging sie am Samstag leer aus. Der Aufsteiger gewann zwar nur ein Doppel durch Maier/Plietzsch, dann aber acht Einzel durch Sarah Pflug und Franz Pflug (je 2), Sandro Plietzsch, Carina Ziegler, Jochen Pflug und Jürgen Maier. Zwei Doppel gingen durch Siege von Laut/Stöhr und Vetter/Buck an die Gäste. Doch Obermarchtal entschied nur noch durch Edmund Buck, Gerhard Huss und Reinhold Laut drei Einzel für sich.

Erbach II dominierte gegen Rottenacker. Heß/Hohner und Teichgräber/Kreßmann gewannen zwei Doppel. Danach folgten sieben Siege in den Einzeln durch Wolfgang Heß und Benedikt Hohner (je 2), Jürgen Steininger, Marcel Teichgräber und Martin Kreßmann. Bescheiden die Ausbeute für Rottenacker: Nur ein Doppel (Wölfle/Walter) und ein Einzel (Karl-Heinz Moser) gingen an die Gäste.

Durch den Sieg gegen Wiblingen bleibt der SC Bach dem VfL Munderkingen auf den Fersen.

Herren Kreisliga B2: Wie erwartet hatte Schelklingen zwar gegen Berg III das Nachsehen, gewann dann aber am Sonntag gegen Berg IV. Am Samstag hatte Berg IV gegen Tabellenführer SSV Ulm 46 IV verloren.

Herren Kreisliga C2: Für Obermarchtal II und Rißtissen II gab es Niederlagen.

Damen Bezirksliga: Die Schelklinger Damen starteten mit einem Sieg in die Rückrunde. In Berghülen gewannen zunächst Hack/Duelli ein Doppel. Heidi Schuster und Elke Duelli gewannen jeweils drei Einzel, Gabriele Herrmann entschied ein Einzel für sich. Ergebnisse

Tischtennis, Ergebnisse

Herren Landesklasse: Erbach – Hüttlingen 9:4, Burgberg – Giengen 9:5.

Bezirksliga: SSV Ulm 46 II – Bellenberg 9:3, Holzheim - Griesingen 9:2, SSG Ulm – Langenau 8:8, Seißen – Lehr 8:8. Tabelle: 1. Öpfingen 17:3 Punkte, 2. Holzheim 17:5, 3. SSV Ulm 46 II 16:6, 4. Lehr 15:5, 5. Langenau 12:10, 6. SSG Ulm 10:12, 7. Ludwigsfeld 7:13, 8. Seißen 7:15, 9. Griesingen 4:16, 10. Bellenberg 1:21.

Bezirksklasse 2: Dornstadt II – SC Berg 5:9, Ehingen – Herrlingen III 5:9, Lehr II - Blaubeuren 9:3. Tabelle: 1. Ehingen 18:4 Punkte, 2. Herrlingen III 17:9, 3. Blaubeuren 15:5, 4. SC Berg 12:10, 5. Nellingen 12:10, 6. Ermingen 11:9, 7. Lehr II 10:10, 8. Dornstadt II 9:13, 9. Laichingen 4:18, 10. Merklingen 0:20.

Kreisliga A 2: Erbach II – Rottenacker 9:2, SC Berg II - Obermarchtal 9:5, SC Bach – Wiblingen 9:6. Tabelle: 1. Munderkingen 19:1 Punkte, 2. SC Bach 18:2, 3. Herrlingen IV 17:5, 4. Erbach II 14:8, 5. SC Berg II 11:11, 6. Wiblingen 8:12, 7. Öpfingen II 6:12, 8. Obermarchtal 5:17, 9. Griesingen II 4:18, 10. Rottenacker 2:18.

Kreisliga B 2: Berg IV – SSV Ulm 46 IV 4:9, Berg III – Schelklingen 9:5, Schelklingen – Berg IV 9:5.

Kreisliga C 2: Obermarchtal II – Wiblingen II 0:9, Seißen III – Rißtissen II 9:5. - Kreisklasse 2: Ehingen III – VfB Ulm II 8:3, Dornstadt IV – Beimerstetten III 0:8.

Damen Verbandsliga: Frickenhausen II – Untergröningen 8:3, Herrlingen II – Altenmünster 6:8, Lützenhardt – Gröningen-Satteldorf 8:2, Schönmünzach II – SB Stuttgart 8:3. – Bezirksliga: Berghülen – Schelklingen 4:8, SSV Ulm 46 II – Langenau 1:8. Tabelle: 1. Langenau 2:0 Punkte, 2. Schelklingen 2:0, 3. Ermingen II 0:0, 4. SC Berg II 0:0, 5. Berghülen 0:2, 6. SSV Ulm 46 II 0:2.

Mädchen Verbandsklasse: Deuchelried – Westhausen 6:0. – Bezirksliga: SC Berg II – SSV Ulm 46 1:9 (Einzelsieg für Klara Dalheimer).

Jungen U18 Bezirksliga: Illertissen – Vöhringen II 6:2, Ludwigfeld - Dornstadt 6:1, SC Berg – Erbach 6:3, Vöhringen II – Pfuhl 2:6.

Bezirksklasse 2: SC Bach – Blaubeuren 4:6. – Kreisliga B 2: Öpfingen – Ehingen 0:6. (ai) (ai)