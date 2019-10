TSV Erbach ist zweimal gefordert

Doppelpack für die Herren I des TSV Erbach in der Tischtennis-Landesklasse: Der TSV Erbach tritt sowohl am Samstag, 19. Oktober, als auch am Sonntag, 20. Oktober, an. Die SG Öpfingen spielt am Wochenende in der Bezirksliga in Neu-Ulm und die Herren I des TTC Ehingen haben in der neuen Bezirksklasse-Saison erst ihr zweites Spiel.

Herren Landesklasse 7: Nach zwei Siegen zum Rundenstart sind die Herren I des TSV Erbach am Wochenende gleich zweimal gefordert. Während sie am Samstagabend gegen den Tabellendritten Unterkochen einen Heimsieg eingeplant haben, wird die Aufgabe für den Tabellenzweiten am Sonntag beim derzeit nur auf Rang sieben liegenden, aber noch unbesiegten SC Staig III umso schwerer.

Herren Bezirksliga: Nach der Glanzleistung beim 9:0-Sieg gegen die SSG Ulm am vergangenen Wochenende sind die Öpfinger Herren zuversichtlich, auch im Spiel in Neu-Ulm nicht leer auszugehen.

Herren Bezirksklasse 2: Die Ehinger Herren I bestreiten erst ihr zweites Spiel der Saison. Sie sind zu Gast beim Aufsteiger Ermingen und rechnen sich etwas aus. Bisher hat es bei den Herren I des SC Berg in dieser Runde noch überhaupt nicht geklappt. Gegen den Aufsteiger Heroldstatt ist sicher der erste Sieg eingeplant. Der SC Bach ist gut in die Runde gestartet. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Seißen hängen jedoch die Trauben hoch.

Herren Kreisliga A2: Schon am Donnerstag, 17. Oktober, erwartet der SV Unterstadion den VfB Ulm. Der SVU (5:1 Punkte) könnte mit einem Sieg an Herrlingen IV (6:0) vorbei vom zweiten auf den ersten Tabellenplatz vorrücken. Ein Interessantes Derby steht in Griesingen an, wo Öpfingen II antritt. Die TSG Rottenacker hat in der Saison 2019/20 bisher nicht überzeugt. Gegen die zweite Mannschaft des TSV Erbach wird es für die TSG schwer werden, zu Punkten zu kommen. Der Tabellenführer Herrlingen IV ist am Wochenende beim SC Berg zu Gast. In dieser Begegnung gelten die Gäste wohl als klarer Favorit.

Herren Kreisliga B: Der TTC Ehingen II wird nur bei voller Konzentration gegen den SC Staig VI etwas erreichen. In Spiel der TSG Rottenacker II gegen den SC Bach II muss man den Gästen aus Bach mehr Chancen einräumen.

Herren Kreisliga C2: Der SV Unterstadion II muss zweimal antreten und will wenigstens einmal punkten. Der TSV Rißtissen II ist zu Gast beim SV Göttingen II.

Herren Kreisklasse 2: Mit Heimvorteil will der TSV Schelklingen gegen Dornstadt III erneut zwei Punkte einfahren. Der TSV Erbach III hat ein schweres Auswärtsspiel und der VfL Munderkingen II rechnet sich in Laichingen etwas aus.

Damen Landesklasse 7: In ihrem ersten Heimspiel wollen die Damen II des SC Berg nach zwei Auswärtsniederlagen nun die ersten Punkte einfahren. Gegner von Berg ist der Tabellenvierte Langenau.

Damen Bezirksliga 2: Erstmals spielen die Schelklinger Damen in der laufenden Verbandsrunde. Ihr Gegner im Heimspiel ist der TV Merklingen.

Jungen Landesklasse 7: In Berg treffen die Jungen auf den TSV Erbach. Es sind die einzigen Teams in dieser Spielklasse aus der Region.

Mädchen U18 Landesliga 4: Die Mädchen des SC Berg spielen erstmals in dieser Saison und sind zu Gast in Biberach.