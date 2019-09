TSV Allmendingen will nachlegen

In der Fußball-Kreisliga B1 gibt es am Sonntag, 15. September, ein volles Programm. Der TSV Allmendingen hat die Öpfinger Reserve zu Gast und die Verbandsliga-Reserve des SSV Ehingen-Süd will gegen den KSC Ehingen ihre Tabellenführung verteidigen. Alle Spiele beginnen um 15 Uhr.

Türkgücü Ehingen – TSG Ehingen II. - Die Ehinger Bezirksliga-Reserve ist stark in die Verbandsrunde gestartet. Sie muss nun versuchen, im Lokalderby am Wenzelstein erfolgreich zu bestehen. Das Türkgücü-Team von Trainer Tzafer Moustafa will jedoch seinen ersten Sieg.

SV Herbertshofen – FC Schmiechtal. - Mit dem neuen Trainer Enes Dizdarevic bestreitet der SV Herbertshofen sein erstes Heimspiel. Doch Gast FC Schmiechtal will in dieser Saison erneut vorne mitmischen.

TSV Allmendingen – SG Öpfingen II. - Dies wird sicher ein interessantes Spiel. Die Öpfinger Reserve dürfte ihrem Gastgeber wohl alles abverlangen.

SV Niederhofen – SV Granheim. - Nach dem missglückten Saisonauftakt wird der SV Niederhofen nun gegen den SV Granheim versuchen, erstmals zu punkten. Doch mit Spielertrainer Michael Barth und Neuzugang Max Schulz haben die Älbler an Spielstärke gewonnen.

SSV Ehingen-Süd II – KSC Ehingen. - Die 14 Tore in den beiden Spielen der vergangenen Woche (8:2 in der Liga, 6:2 im Pokal) haben bewiesen, dass die Pfarreifußballer in der neuen Saison zu den Favoriten der Kreisliga B1 zu zählen sind. Der KSC Ehingen wird wohl das Nachsehen haben.

SG Dettingen – SG Altheim II. – Die SG Dettingen kann in dieser Partie gegen die Bezirksliga-Reserve aus Altheim als klarer Favorit gelten.