TSG winkt Sprung auf Rang drei

Die Bezirksklasse-Handballerinnen der TSG Ehingen bekommen es am Samstag, 3. März, mit dem unmittelbar vor ihnen liegenden Tabellennachbarn SC Lehr II zu tun. Anwurf in der Längenfeldhalle ist um 18 Uhr. Das erste Duell in dieser Saison in der Hinrunde verlor die TSG in Lehr (21:23), nun will sie den Spieß umdrehen. Mit einem Sieg könnten die Ehingerinnen den Gegner in der Tabelle überflügeln, derzeit hat die auf Rang drei liegende „Zweite“ aus Lehr zwei Punkte Vorsprung vor dem Aufsteiger.