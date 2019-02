TSG will Rückstand auf Vogt verkürzen

Nach zwei spielfreien Wochenenden sind die Bezirksklasse-Handballerinnen der TSG Ehingen nun wieder gefordert. Der Tabellenzweite ist am Samstag, 23. Februar, beim TV Weingarten II zu Gast. Anwurf ist um 18 Uhr. Die vielen freien Wochenende rühren auch daher, dass sich mit dem SC Lehr III ein weiteres Team aufgrund knappen Personals aus dem Spielbetrieb abmeldete – bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte die HSG Friedrichshafen-Fischbach ihre „Zweite“ zurückgezogen. Weingarten II ist durch den Rückzug von Lehr III und Friedrichshafen-Fischbach II nun Tabellenvorletzter, gerade einmal sechs Punkte stehen auf dem Konto. Doch Kanonenfutter ist Weingartens „Zweite“ nicht, was auch die TSG Ehingen im Hinrundenspiel spürte – die Partie in Ehingen war lange umkämpft, ehe am Ende doch ein sicherer 26:22-Sieg heraussprang. Die TSG hat im zweiten Aufeinandertreffen zwei Punkte fest im Blick, um den Anschluss zu halten zu Tabellenführer Vogt. Während Ehingen zuletzt zweimal spielfrei war, gewann Vogt zweimal und hat sein Punktekonto auf 19:5 Zähler aufgestockt – die TSG Ehingen (14:6), die zwei Spiele weniger ausgetragen hat, will die Lücke aber noch schließen. Einen erster Schritt dahin für das Team des Trainerduos Jürgen Prang und Heinz Binnig ist ein Sieg in Weingarten.