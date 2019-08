TSG will in die Erfolgsspur – SGA hofft auf zweiten Sieg

Nach der Heimniederlage im ersten Punktspiel der Fußball-Bezirksliga Donau gilt es für die TSG Ehingen, diesen Ausrutscher so rasch wie möglich zu vergessen und am Samstag, 31. August, in Altshausen wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Auch Schwarz Weiß Donau will am Samstag in Riedlingen die Auftaktniederlage vergessen lassen. Die SG Altheim und die SG Öpfingen wollen am Sonntag, 1. September, beweisen, dass ihre Siege am ersten Spieltag keine Eintagsfliegen waren.

FV Altshausen – TSG Ehingen (Samstag, 16 Uhr). - „Wir haben uns am vergangenen Samstag gegen den TSV Riedlingen einige verhängnisvolle Fehler geleistet und den Gegner geradezu zum Erfolg eingeladen“, schaut TSG-Trainer Joachim Oliveira auf die Heimniederlage gegen den TSV Riedlingen zurück. In Altshausen müsse man anders auftreten und nicht in alte Strickmuster verfallen. Die Angriffe müssten erfolgreich zu Ende gespielt werden. Die Mannschaft von Joachim Oliveira muss den FV Altshausen trotz der klaren Niederlage in Öpfingen ernst nehmen. Bei der Spielerbesprechung unter der Woche hat sich gezeigt, dass die Ehinger Aktiven aus diesem Ausrutscher gelernt haben. „Wir haben nicht gezeigt, was wir können, haben mutlos und kraftlos gespielt. Wir sind auf einen an diesem Tag sehr starken Gegner getroffen. Dennoch wäre zumindest ein Remis möglich gewesen", sagt der TSG-Trainer. Die Jungs würden Lehren aus diesem Spiel ziehen und versuchen, es in Altshausen besser zu machen.

TSV Riedlingen – Schwarz Weiß Donau I (Samstag, 17 Uhr). - „Wir haben im WFV-Pokal gegen Ehingen-Süd nicht schlecht gespielt und diese Niederlage wirkt nicht nach“, sagt Schwarz-Weiß-Trainer Timm Walter. Er ist zuversichtlich, am Samstag in Riedlingen nicht leer auszugehen. „Unser Ziel ist, einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Doch der TSV Riedlingen ist zusammen mit der TSG Ehingen mein Meisterschaftsfavorit“, so Timm Walter. Seine Zuversicht gründet darauf, dass er diesmal personell mehr Optionen hat. Die Brüder Lukas und Markus Ottenbreit sind wieder im Team und auch Nihat Yigit ist vom Urlaub zurück. Allerdings hat sich Tim Grözinger am Mittwoch im Pokalspiel verletzt und wird in Riedlingen fehlen.

FV Neufra – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr). - „Wir dürfen nicht den Sieg gegen den FV Altshausen als Gradmesser nehmen“, warnt SG-Trainer Felix Gralla seine Mannschaft vor dem Auswärtsspiel am Sonntag. Der FV Neufra, ebenfalls mit einem Sieg in die Runde gestartet, ist sicher spielstärker als der erste Öpfinger Gegner. Allerdings hat der FV Neufra die Brüder Binder an den TSV Riedlingen verloren. Dass der FV Neufra das weggesteckt hat, hat er jedoch beim Sieg in Hundersingen bewiesen. „Wir müssen den Gegner richtig einschätzen", sagt Felix Gralla, der den Trainer des Gegners zwar kennt, doch den FV Neufra noch nie gesehen hat. Gralla hat alle Stammspieler dabei, doch fraglich ist der Einsatz von Manuel Hospach, der erst aus dem Urlaub zurückkommt. „Wir wollen auf jeden Fall nicht leer ausgehen", sagt der SG-Trainer.

SG Altheim – SV Uttenweiler (Sonntag, 15 Uhr). - Der neue Trainer Martin Blankenhorn hatte mit der SG Altheim durch den Sieg in Bad Buchau einen guten Einstand. Deshalb ist er auch zuversichtlich vor dem ersten Heimspiel gegen den SV Uttenweiler. „Die Einstellung war perfekt und ich war voll zufrieden“, so der SG-Trainer. Nicht gerade überragend war der Rundenstart des SV Uttenweiler, der am ersten Spieltag zu Hause gegen Blönried/Ebersbach über ein Remis nicht hinauskam. Allerdings will der Gast auch heuer wieder im vorderen Drittel mitspielen. „Die Jungs sind fit. Torhüter Kenneth Leitko ist zwar im Urlaub, dafür steht Neuzugang Marco Joos im Tor“, sagt Blankenhorn. Er hofft, dass auch am Sonntag Moral und Einstellung passen und dass seiner Mannschaft dem ersten Erfolg auswärts nun auch der erste Heimsieg gelingt.

Weitere Spiele am Samstag: FC Krauchenwies/Hausen – SG Hettingen/Inneringen, SF Hundersingen – SV Hohentengen; am Sonntag: SV Langenenslingen – SV Bad Buchau, SGM Blönried/Ebersbach – FV Altheim.