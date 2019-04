TSG will gute Ausgangsposition erreichen

Die Punkterunde in der Bezirksklasse ist für Handballerinnen der TSG Ehingen bereits abgehakt, doch die Saison ist noch nicht vorbei: In zwei Spielen gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach kämpft das Team des Trainerduos Heinz Binnig/Jürgen Prang um einen Platz in der Bezirksliga. Das erste Spiel wird am Samstag, 6. April, 18 Uhr, in Friedrichshafen ausgetragen (VfB-Sporthalle, Teuringer Straße), am Sonntag, 14. April, 17.30 Uhr, treffen beide Teams im Rückspiel in Ehingen aufeinander.

Für die TSG war schon vor dem letzten Spieltag der Bezirksklasse klar, dass sie die Relegation spielen werden, während Friedrichshafen-Fischbach vor dem Abschluss der Bezirksliga-Runde noch auf einem sicheren Nichtabstiegsplatz war. Durch die erwartete Niederlage gegen den souveränen Spitzenreiter Langenau und den weniger erwartete Sieg von Ludwigsfeld gegen Biberach II rutschte die HSG noch auf den achten Platz ab und muss daher eine Zusatzschicht einlegen.

Für beide Mannschaften geht es am Samstag darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später zu schaffen. Dies gilt insbesondere für das junge TSG-Team, das sich in der Bezirksklasse-Runde auswärts oft schwer tat (fünf von sieben Auswärtsspielen gingen verloren), zu Hause dagegen eine Macht war und keinen Punkt abgab. Um ein gutes Ergebnis zu erreichen, greifen auch die Spielerinnen wieder mit ins Geschehen ein, die am vergangenen Wochenende zum Rundenabschluss in Kressbronn (17:22) wegen ihrer Blessuren pausierten.