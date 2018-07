TSG wartet weiter auf Sieg - Regionalliga-Team rutscht ab

NBBL hui, Regionalliga pfui: Während die Urspringer U19-Basketballer weiter auf der Erfolgswelle schwimmen (die SZ berichtete), kassierte das SG-Team eine erneute Niederlage und steckt nun mitten im Abstiegskampf. Auch Landesligist TSG Ehingen blieb sieglos.

Landesliga: SV Tübingen 2 - TSG Ehingen 68:61 (33:29). - Die Ehinger Landesliga-Basketballer warten weiter auf den ersten Sieg. Nach einem verpatzten ersten Viertel (12:24) kämpfte sich Ehingen bis zur Halbzeit auf 29:33 ran. Vor dem Schlussviertel stand es aus Sicht der Gäste 46:50, am Ende verließ die TSG aber erneut das Feld als zweiter Sieger und ziert weiter das Tabellenende. Beste Werfer bei Ehingen waren Ralph Böttle (24), Oliver Badura (8) und Jonas Burger (7).

NBBL: Team Alba Urspring - Basket-College Rhein-Neckar 92:60 (44:30). - Die Badener starteten gut in das Spitzenspiel und gestalteten das Anfangsviertel ausgeglichen. Den Urspringschülern gelangen zwar sehenswerte Offensivaktionen, in der Defensive offenbarte die Equipe von Trainer Felix Czerny aber immer wieder Schwächen. Dem Basket-College wurden zu viele einfache Punkte gewährt, nach zehn Minuten lagen die Schelk\-linger nur mit 24:19 in Front. Angeführt von Guard Felix Engel vergrößerten die Schwaben den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 44:30. Zudem machte sich die Tiefe des Urspringer Kaders bezahlt. Es gelang, das hohe Tempo über die gesamte Spieldauer aufrecht zu erhalten.-Daraus resultierten viele Möglichkeiten für Schnellangriffe, die die Urspringer teils spektakulär nutzten. Ein Ausrufezeichen zum Ende des Spiels setzte Justin Raffington: nach einem "Alley-oop"-Anspiel von Engel hämmerte der U18-Nationalspieler den Ball mit der Schlusssirene durch den Mannheimer Korb. Mit fünf Siegen ist die Internatstruppe nun alleiniger Spitzenreiter der Division Süd. Coach Felix Czerny: "Das hat Spaß gemacht heute. Nächste Woche im Derby wollen wir daran anknüpfen!" Am 6. Dezember spielt Urspring zu Hause gegen Ulm. Anpfiff ist um 13 Uhr. Punkte Urspring: Raffington (26 Punkte/5 Rebounds), Engel (15/8 Assists/4 Steals), Bright (15/ 6 Reb), Raebel (10), Dern (6/7 Reb), Wolf (4), Lazarevic (4), Richter (4), Becker-Koch (4), Blessing (2), Theis (2).

2. Regionalliga: TS Göppingen - SG Urspringschule/Schelklingen 86:62 (38:24). - Wieder nichts zu holen gab es für die Urspringschüler in der starken Regionalliga. Dank eines klassischen Fehlstarts (0:10, 6.) lief die Equipe um Kapitän Mario Blessing von Beginn an einem Rückstand hinterher. Mit der physischen Überlegenheit des Gegners hatten die Schelk\-linger große Probleme. Es gelang nicht, die Gegenspieler am Zug zum Korb zu hindern. Im Angriff fabrizierte die Mannschaft von Coach Czerny zu viele Ballverluste und ermöglichte Göppingen viele Möglichkeiten zu leichten Punkten. Zur Halbzeit lag Urspring bereits deutlich hinten (24:38) und schaffte es auch nach der Pause nicht, die Gastgeber ernsthaft zu gefährden. Durch die Niederlage ist Urspring nun Zehnter der Regionalliga. Am 5. Dezember spielen die Schelklinger zu Hause gegen Lörrach. Beginn: 17 Uhr. Punkte Urspring: Blessing (14), Breiling (14), Beyene (13), Raebel (4), Dern (4), Arampatzis (4), Lazarevic (3), Richter (2), Müller (2), Theis (2).