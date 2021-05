TSG wartet auf Startschuss für Sportabzeichen-Saison

Die Sportabzeichen-Prüfer der TSG Ehingen werden auch in diesem Jahr die Leistungen interessierter Sportler abnehmen und bewerten. Dies teilt Georg Schreiber, Koordinator vom TSG-Team Sportabzeichen, mit. Allerdings können die Termine für die Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen erst dann festgelegt werden, wenn die Coronaverordnungen den Sport im Freien, in Sporthallen und Schwimmbädern freigeben.

Das Sportabzeichen-Team der TSG Ehingen hofft, dass diese Freigabe im frühen Sommer dieses Jahres erfolgen wird. Sobald die offizielle Freigabe der Sportstätten erfolgt, würden die TSG-Verantwortlichen die Termine öffentlich bekanntgeben und auch auf der TSG-Homepage veröffentlichen.

Mustergültiges Hygienekonzept

Die Sicherheits- und Hygienevorschriften bei der Abnahme des Sportabzeichens im vergangenen Jahr seien nicht nur vom Verband als mustergültig eingestuft, sie hätten sich bewährt und würden auch in diesem Jahr gültig sein, so Georg Schreiber in der Mitteilung. Dazu gehören eine schriftliche Anmeldung mit Anschrift und Auswahl der Sportdisziplinen per E-Mail, die Abstandswahrung bei den sportlichen Disziplinen und die laufende Desinfizierung der Sportgeräte.

Ob in diesem Jahr auch die Kinderolympiade für Kindergartenkinder und Grundschüler angeboten werden kann, sei allerdings eher unwahrscheinlich, da sie in früheren Jahren im Rahmen des Sommer- und Kinderfestes stattfand und dieses Fest 2021 wahrscheinlich coronabedingt nicht in gewohnter Weise ausgetragen werde, teilt der Sportabzeichen-Koordinator der TSG Ehingen mit.