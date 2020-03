TSG verliert, KSC gewinnt

In der Basketball-Bezirksliga hat die TSG Ehingen I beim Tabellenzweiten BG Bodensee klar verloren. Erfolgreich war der KSC Ehingen, der gegen den TV Konstanz III deutlich gewann.

Nach dem Coup gegen Spitzenreiter Ulm IV gab es für die TSG Ehingen beim Tabellenzweiten BG Bodensee nichts zu holen. Nach dem ersten Viertel hielt der Aufsteiger noch Anschluss (19:14), danach baute die Heimmannschaft ihren Vorsprung bis zur Halbzeit auf 16 Punkte aus (44:28). Auch nach dem Seitenwechsel wuchs der Abstand kontinuierlich. Nach dem dritten Viertel lag der Tabellenzweite 67:43 vorn, am Ende hieß es 87:55. Erfolgreichster Punktesammler für die den Tabellenvierten aus Ehingen war Patrick Wirth (11), Tom-David Harscher kam auf neun Punkte, Peter Breymaier auf acht. Der KSC Ehingen hatte in seinem Heimspiel gegen den TV Konstanz III einen Fehlstart, 18:24 lag der Gastgeber nach dem ersten Viertel in Rückstand. Das zweite Viertel entschieden die Ehinger für sich zum Halbzeitstand von 37:37. Im dritten Abschnitt steigerte sich der KSC deutlich, ließ lediglich zehn Punkte zu und verbuchte selbst 26 Punkte. Mit der 63:47-Führung der Ehinger ging es ins Schlussviertel, in dem den Gästen aus Konstanz erneut wenig glückte, während der KSC seinen Vorsprung zum 76:56-Endstand ausbaute. Gregor Grolik (24 Punkte), Reggie Hasic (14) und Dario Jukic (14) waren die Ehinger Spieler mit der größten Ausbeute.

Am nächsten Spieltag der Basketball-Bezirksliga Ost ist der KSC Ehingen am Samstag, 14. März, 18 Uhr, bei ihrem Tabellennachbarn TSG Söflingen IV zu Gast, die TSG Ehingen I wiederum empfängt am Sonntag, 15. März, 17.30 Uhr, den Tabellendritten TSB Ravensburg II.